Атаки у Солсбері і Сирії: ЄС до 2022 року продовжив санкції за застосування хімічної зброї

Цитата

“Сьогодні Рада постановила продовжити дію обмежувальних заходів проти поширення і застосування хімічної зброї ще на один рік, до 16 жовтня 2022 року. Чинний санкційний режим був вперше введений в 2018 році по відношенню до фізичних і юридичних осіб, безпосередньо відповідальних за розробку і використання хімічної зброї, а також які забезпечують фінансову, технічну або матеріальну підтримку”, — сказано в заяві.

Деталі

Повідомляється, що санкції направлені проти 15 осіб (10 росіян і 5 громадян Сирії) і двох організацій.

Заходи передбачають заборону на поїздки до ЄС, а також заморожування активів як фізичних, так і юридичних осіб. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти перерахованим особам.

Санкційний режим ЄС спрямований на те, щоб сприяти зусиллям Союзу з протидії поширенню і застосування хімічної зброї та підтримати Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення (КХЗ).

Санкції за застосування хімічної зброї були вперше введені в тому числі через застосування у британському Солсбері нервово-паралітичної речовини “Новачок” в 2018 році. Зокрема в списку є росіяни “Олександр Петров” і “Руслан Боширов”, яких Велика Британія звинувачує безпосередньо в атаці.

У списку також російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, який стоїть за розробкою “Новачка”.

Нагадаємо

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в березні 2018 року нервово-паралітичною речовиною “Новачок”. Слідство у Британії підозрює в отруєнні російських громадян, які приїхали в країну за паспортами на імена Боширова і Петрова. Bellingcat і їхні партнери по розслідуваннях стверджують, що за цими іменами ховаються офіцери ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мишков.