Атаки в Солсбери и Сирии: ЕС до 2022 года продлил санкции за применение химоружия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Совет ЕС продлил до 16 октября 2022 года санкционный режим за использование и распространение химического оружия. Об этом говорится в заявлении для прессы, распространенном в понедельник, пишет УНН.
Цитата
“Сегодня Совет постановил продлить действие ограничительных мер против распространения и применения химического оружия еще на один год, до 16 октября 2022 года. Действующий режим санкций был впервые введен в 2018 году в отношении физических и юридических лиц, непосредственно ответственных за разработку и использование химического оружия, а также обеспечивающих финансовую, техническую или материальную поддержку”, — сказано в заявлении.
Детали
Сообщается, что санкции направлены против 15 человек (10 россиян и 5 граждан Сирии) и двух организаций.
Меры предусматривают запрет на поездки в ЕС, а также замораживание активов как физических, так и юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным лицам.
Режим санкций ЕС направлен на то, чтобы способствовать усилиям Союза по противодействию распространению и применению химического оружия и поддержать Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КХО).
Санкции за применение химического оружия были впервые введены в том числе из-за применения в британском Солсбери нервно-паралитического вещества “Новичок” в 2018 году. В частности в списке есть россияне “Александр Петров” и “Руслан Боширов”, которых Великобритания обвиняет непосредственно в атаке.
В списке также российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, который стоит за разработкой “Новичка”.
Напомним
Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом “Новичок”. Следствие в Британии подозревает в отравлении российских граждан, приехавших в страну по паспортам на имена Боширова и Петрова. Bellingcat и их партнеры по расследованиям утверждают, что за этими именами скрываются офицеры ГРУ Анатолий Чепигу и Александра Мишкина.