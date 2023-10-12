Атаки росіян під Авдіївкою не приведуть до стратегічних успіхів на полі бою – ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Локалізовані російські наступальні операції поблизу Авдіївки, ймовірно, демонструють здатність російських військ вивчати та застосовувати тактичні уроки на полі бою в Україні. Водночас ці адаптації та успіхи на тактичному рівні навряд чи перетворяться на більш широкі оперативні та стратегічні переваги для російських сил. Про це йдеться у звіті аналітиків американського інституту вивчення війни ISW, передає УНН.
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Зазначається, що російські війська здійснили локалізовані атаки на Авдіївку після інтенсивної артилерійської підготовки поля бою вранці 10 жовтня, а геолокаційні кадри від 10 і 11 жовтня підтверджують, що російські війська просунулися на південний захід від Авдіївки біля Сіверного та на північний захід від Авдіївки поблизу Степового та Красногорівки.
У Генштабі України повідомили, що під Авдіївкою активізувалося угруповання російських батальйонів чисельністю до трьох батальйонів за підтримки танків і бронетехніки. Речник Генштабу України Андрій Ковавлєв уточнив, що ці батальйони входять до складу трьох мотострілкових бригад 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.
Російські джерела відзначили успіхи Росії в цьому районі та окреслили кілька адаптацій, які дозволяють припустити, що російські війська застосовують уроки, засвоєні під час операцій на півдні України, на інших ділянках фронту.
Як пишуть аналітики, заслуговує на увагу припущення про те, що російські війська ефективно застосовують РЕБ, контрбатарейну зброю, артилерійську підготовку, повітряну розвідку та міжпідрозділовий зв’язок, оскільки раніше російські джерела наголошували на цих тактичних адаптаціях як на сильних сторонах оборони Росії проти українських контрнаступальних операцій на півдні України, особливо в червні та липні.
Геолокаційні кадри показують, що російські війська навколо Авдіївки зосереджені на південний захід від Авдіївки, і російські війська не завершили оперативне оточення населеного пункту, і, ймовірно, їм буде важко це зробити, якщо це їхній намір.
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Авдіївка є добре укріпленою та захищеною українською фортецею, що, ймовірно, ускладнить можливість російських військ наблизитися до населеного пункту або повністю його захопити.
Як раніше оцінювало ISW, ймовірно, російські сили мають намір атакувати в районі Авдіївки, щоб зафіксувати українські сили та не дати їм передислокуватися на інші ділянки фронту.
Українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі Бахмута та на заході Запорізької області та, як повідомляється, 11 жовтня просунулися на обох ділянках фронту.