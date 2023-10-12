Атаки россиян под Авдеевкой не приведут к стратегическим успехам на поле боя - ISW

ukru
Эксклюзив
06:36 • 29007 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 55153 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 119215 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 153280 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 125197 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120627 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 153913 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116372 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122843 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130578 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 90532 просмотра
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 42187 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

02:27 • 22701 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 103218 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 80044 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 119216 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 153281 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 113912 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 121024 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 153913 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 3551 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143371 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 151003 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155461 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153573 просмотра
Актуальное
Атаки россиян под Авдеевкой не приведут к стратегическим успехам на поле боя - ISW

Атаки россиян под Авдеевкой не приведут к стратегическим успехам на поле боя - ISW

Киев • УНН

 • 857276 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Локализованные российские наступательные операции вблизи Авдеевки, вероятно, демонстрируют способность российских войск изучать и применять тактические уроки на поле боя в Украине. В то же время эти адаптации и успехи на тактическом уровне вряд ли превратятся в более широкие оперативные и стратегические преимущества для российских сил. Об этом говорится в отчете аналитиков американского института изучения войны ISW, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российские войска осуществили локализованные атаки на Авдеевку после интенсивной артиллерийской подготовки поля боя утром 10 октября, а геолокационные кадры от 10 и 11 октября подтверждают, что российские войска продвинулись к юго-западу от Авдеевки у Северного и к северо-западу от Авдеевки вблизи Степного и Красногоровки.

В Генштабе Украины сообщили, что под Авдеевкой активизировалась группировка российских батальонов численностью до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Спикер Генштаба Украины Андрей Ковавлев уточнил, что эти батальоны входят в состав трех мотострелковых бригад 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Российские источники отметили успехи России в этом районе и очертили несколько адаптаций, которые позволяют предположить, что российские войска применяют уроки, усвоенные во время операций на юге Украины, на других участках фронта.

Как пишут аналитики, заслуживает внимания предположение о том, что российские войска эффективно применяют РЭБ, контрбатарейное оружие, артиллерийскую подготовку, воздушную разведку и межподразделенческую связь, поскольку ранее российские источники отмечали эти тактические адаптации как сильные стороны обороны России против украинских контрнаступательных операций на юге Украины, особенно в июне и июле.

Геолокационные кадры показывают, что российские войска вокруг Авдеевки сосредоточены к юго-западу от Авдеевки, и российские войска не завершили оперативное окружение населенного пункта, и, вероятно, им будет трудно это сделать, если это их намерение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Пентагона рассказал, когда первые F-16 могут прибыть в Украину

Авдеевка является хорошо укрепленной и защищенной украинской крепостью, что, вероятно, усложнит возможность российских войск приблизиться к населенному пункту или полностью его захватить.

Как ранее оценивало ISW, вероятно, российские силы намерены атаковать в районе Авдеевки, чтобы зафиксировать украинские силы и не дать им передислоцироваться на другие участки фронта.

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута и на западе Запорожской области и, как сообщается, 11 октября продвинулись на обоих участках фронта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы