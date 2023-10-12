Атаки россиян под Авдеевкой не приведут к стратегическим успехам на поле боя - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Локализованные российские наступательные операции вблизи Авдеевки, вероятно, демонстрируют способность российских войск изучать и применять тактические уроки на поле боя в Украине. В то же время эти адаптации и успехи на тактическом уровне вряд ли превратятся в более широкие оперативные и стратегические преимущества для российских сил. Об этом говорится в отчете аналитиков американского института изучения войны ISW, передает УНН.
Детали
Отмечается, что российские войска осуществили локализованные атаки на Авдеевку после интенсивной артиллерийской подготовки поля боя утром 10 октября, а геолокационные кадры от 10 и 11 октября подтверждают, что российские войска продвинулись к юго-западу от Авдеевки у Северного и к северо-западу от Авдеевки вблизи Степного и Красногоровки.
В Генштабе Украины сообщили, что под Авдеевкой активизировалась группировка российских батальонов численностью до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Спикер Генштаба Украины Андрей Ковавлев уточнил, что эти батальоны входят в состав трех мотострелковых бригад 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Российские источники отметили успехи России в этом районе и очертили несколько адаптаций, которые позволяют предположить, что российские войска применяют уроки, усвоенные во время операций на юге Украины, на других участках фронта.
Как пишут аналитики, заслуживает внимания предположение о том, что российские войска эффективно применяют РЭБ, контрбатарейное оружие, артиллерийскую подготовку, воздушную разведку и межподразделенческую связь, поскольку ранее российские источники отмечали эти тактические адаптации как сильные стороны обороны России против украинских контрнаступательных операций на юге Украины, особенно в июне и июле.
Геолокационные кадры показывают, что российские войска вокруг Авдеевки сосредоточены к юго-западу от Авдеевки, и российские войска не завершили оперативное окружение населенного пункта, и, вероятно, им будет трудно это сделать, если это их намерение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Пентагона рассказал, когда первые F-16 могут прибыть в Украину
Авдеевка является хорошо укрепленной и защищенной украинской крепостью, что, вероятно, усложнит возможность российских войск приблизиться к населенному пункту или полностью его захватить.
Как ранее оценивало ISW, вероятно, российские силы намерены атаковать в районе Авдеевки, чтобы зафиксировать украинские силы и не дать им передислоцироваться на другие участки фронта.
Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута и на западе Запорожской области и, как сообщается, 11 октября продвинулись на обоих участках фронта.