Атаки россиян под Авдеевкой не приведут к стратегическим успехам на поле боя - ISW

КИЕВ. 12 октября. УНН. Локализованные российские наступательные операции вблизи Авдеевки, вероятно, демонстрируют способность российских войск изучать и применять тактические уроки на поле боя в Украине. В то же время эти адаптации и успехи на тактическом уровне вряд ли превратятся в более широкие оперативные и стратегические преимущества для российских сил. Об этом говорится в отчете аналитиков американского института изучения войны ISW, передает УНН.