Глава Пентагону розповів, коли перші F-16 можуть прибути до України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні не раніше наступної весни. таку думку висловив глава Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу за підсумками «Рамштайну-16», передає кореспондент УНН.
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«Щодо F-16… Ви знаєте, що відбуваються навчання пілотів, є коаліція з навчання пілотів…Потрібно декілька місяців. Не раніше наступної весни ми побачимо ці літаки там (в Україні – ред.)», - розповів Остін.
Доповнення
Міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена повідомляла, що ймовірно, Данія зможе передати Україні перший бойовий літак F-16 у першому кварталі 2024 року.