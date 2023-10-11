Глава Пентагону розповів, коли перші F-16 можуть прибути до України

Цитата

«Щодо F-16… Ви знаєте, що відбуваються навчання пілотів, є коаліція з навчання пілотів…Потрібно декілька місяців. Не раніше наступної весни ми побачимо ці літаки там (в Україні – ред.)», - розповів Остін.

Доповнення

Міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена повідомляла, що ймовірно, Данія зможе передати Україні перший бойовий літак F-16 у першому кварталі 2024 року.