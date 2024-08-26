Атака рф призвела до знеструмлень у Хмельницькому та області - ОВА
Київ • УНН
У Хмельницькому та частині області відсутнє електропостачання через масовану атаку. Енергетики працюють над відновленням електроенергії, а пункти незламності доступні через застосунок "Дія".
У Хмельницькому та частині області відсутнє електропостачання через масовану атаку російський військ. Енергетики працюють над відновленням електроенергії, доступні пункти незламності, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
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"Внаслідок масованої атаки маємо знеструмлення споживачів у місті Хмельницькому та Хмельницькій ОТГ. Також електрична енергія відсутня у частині Хмельницького району", - написав Тюрін у Telegram.
Енергетики, з його слів, "роблять все можливе для якнайшвидшого заживлення критичної інфраструктури та відновлення електропостачання для споживачів".
Він зазначив, що адреси пунктів незламності можна знайти у застосунку "Дія".
Хмельниччина зазнала атаки рф дронами та ракетами, наслідки з'ясовуються - ОВА26.08.24, 11:18 • 20919 переглядiв