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Атака рф призвела до знеструмлень у Хмельницькому та області - ОВА

Атака рф призвела до знеструмлень у Хмельницькому та області - ОВА

Київ • УНН

 • 18396 перегляди

У Хмельницькому та частині області відсутнє електропостачання через масовану атаку. Енергетики працюють над відновленням електроенергії, а пункти незламності доступні через застосунок "Дія".

У Хмельницькому та частині області відсутнє електропостачання через масовану атаку російський військ. Енергетики працюють над відновленням електроенергії, доступні пункти незламності, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок масованої атаки маємо знеструмлення споживачів у місті Хмельницькому та Хмельницькій ОТГ. Також електрична енергія відсутня у частині Хмельницького району", - написав Тюрін у Telegram.

Енергетики, з його слів, "роблять все можливе для якнайшвидшого заживлення критичної інфраструктури та відновлення електропостачання для споживачів".

Він зазначив, що адреси пунктів незламності можна знайти у застосунку "Дія".

Хмельниччина зазнала атаки рф дронами та ракетами, наслідки з'ясовуються - ОВА26.08.24, 11:18 • 20919 переглядiв

Юлія Шрамко

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