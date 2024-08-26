В Хмельницком и части области отсутствует электроснабжение из-за массированной атаки российский войск. Энергетики работают над восстановлением электроэнергии, доступны пункты несокрушимости, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

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"В результате массированной атаки имеем обесточивание потребителей в городе Хмельницком и Хмельницкой ОТГ. Также электрическая энергия отсутствует в части Хмельницкого района", - написал Тюрин в Telegram.

Энергетики, по его словам, "делают все возможное для скорейшего оживления критической инфраструктуры и восстановления электроснабжения для потребителей".

Он отметил, что адреса пунктов несокрушимости можно найти в приложении "Дія".

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