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Атака рф на Покровський район: пошуково-рятувальні роботи завершили, трьох загиблих опізнали

Атака рф на Покровський район: пошуково-рятувальні роботи завершили, трьох загиблих опізнали

Київ • УНН

 • 32705 перегляди

Рятувальні роботи завершилися у Покровському район. Судово-медична експертиза продовжує роботу з ідентифікації загиблих.

У Покровському районі на Донеччині, по якому рф завдала ударів, завершено пошуково-рятувальні роботи, передає УНН із посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків. Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію.

Наразі вдалося встановити 5 жертв. Упізнано трьох загиблих з с. Рівне – трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку 

- повідомили рятувальники.

Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл. Попередньо, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару.

На кожен прояв російського терору буде адекватна відповідь: Зеленський про удар рф по Покровському району06.01.24, 19:25 • 46088 переглядiв

Антоніна Туманова

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