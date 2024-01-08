Атака рф на Покровский район: поисково-спасательные работы завершили, троих погибших опознали

В Покровском районе Донецкой области, по которому рф нанесла удары, завершены поисково-спасательные работы, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По данным ГСЧС, погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков. Следователи осматривают найденные фрагменты тел, криминалисты изымают биологические образцы и проводят идентификацию.

Сейчас удалось установить 5 жертв. Опознаны трое погибших из с. Ровно - трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет. В Покровске установлены 34-летний мужчина и 37-летняя женщина - сообщили спасатели.

Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел. Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара.

На каждое проявление российского террора будет адекватный ответ: Зеленский об ударе рф по Покровскому району