Атака рф на Покровский район: поисково-спасательные работы завершили, троих погибших опознали
Спасательные работы завершились в Покровском районе. Судебно-медицинская экспертиза продолжает работу по идентификации погибших.
Армейцы рф обстреливают Херсон
Российские войска обстреливают центр Херсона, что приводит к жертвам; жителей призывают искать укрытие.
Кулеба объяснил, чего ждать, если в США не договорятся о помощи для Украины
Кулеба предупреждает, что без помощи США Украина продолжит борьбу, но рискует получить кризис на фронте; помощь сейчас позволяет избежать будущих проблем.
Коронавирус не исчез: киевлянам советуют вернуться к масочному режиму
Киевская власть советует носить маски в толпе из-за рисков COVID-19 и гриппа, разделяя беспокойство ВОЗ.
Катастрофа самолета МАУ: Международная группа координации инициировала рассмотрение спора в IКАО против Ирана
Международная группа, в которую входят министры Канады, Швеции, Украины и Великобритании, инициировала спор с Ираном в IКАО относительно незаконного сбивания самолета рейса 752.
ДТП в полсотни автомобилей в рф: авария на трассе М-11
Количество машин попавших в ДТП на магистрали М-11 "Нева" увеличилось до 50.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн уходит в отставку
Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Элизабет Борн, поблагодарив ее за образцовую службу. Борн будет оставаться на своей должности до формирования нового правительства.
Легенда мюнхенской "Баварии" и сборной Германии, Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет
Икона футбола Франц Беккенбауэр, известный как "Кайзер", умер в возрасте 78 лет, подтвердила агентству DPA его семья.
Шольц призвал Европу увеличить военную поддержку Украины
Канцлер Олаф Шольц призывает страны ЕС увеличить военную поддержку Украины, отмечая, что нынешние усилия являются недостаточными.
Из-за непогоды на Николаевщине ряд дорог закрыли для движения грузовиков и автобусов
В Николаевской области из-за непогоды остановлено движение грузовиков/автобусов на нескольких автодорогах. Кроме того, 30,8 тыс. человек остаются без света.