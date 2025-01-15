Атака рф на Львівщину: пошкоджено будинки, у полі виявили нездетоновану ракету
Київ • УНН
У селі Скнилів Золочівського району пошкоджено два приватних будинки та господарські будівлі внаслідок ракетної атаки. У Стрийському районі виявлено уламки та нездетоновану ракету.
У Львівській області в одному з сіл пошкоджено два приватних будинки та господарські будівлі внаслідок ракетної атаки рф, у полі виявлено уламки та нездетоновану ракету, повідомив у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
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"За оновленими даними, внаслідок вранішньої ракетної атаки у селі Скнилів Золочівського району постраждали два приватних будинки та дві господарські будівлі. Вибухова хвиля пошкодила дахи будинків", - написав Козицький.
"Окрім того, в одному зі сіл Стрийського району в полі виявили уламки ракети та 1 нездетоновану ракету. На місце виїхали вибухотехніки", - повідомив голова ОВА.
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