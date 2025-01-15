Атака рф на Львовскую область: повреждены дома, в поле обнаружили ракету, что не сдетонировала
Киев • УНН
В селе Скнилов Золочевского района повреждены два частных дома и хозяйственные постройки в результате ракетной атаки. В Стрыйском районе обнаружены обломки и ракета, что не сдетонировала.
Во Львовской области в одном из сел повреждены два частных дома и хозяйственные постройки в результате ракетной атаки рф, в поле обнаружены обломки и ракета, что не сдетонировала, сообщил в среду глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
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"По обновленным данным, в результате утренней ракетной атаки в селе Скнилов Золочевского района пострадали два частных дома и две хозяйственные постройки. Взрывная волна повредила крыши домов", - написал Козицкий.
"Кроме того, в одном из сел Стрыйского района в поле обнаружили обломки ракеты и 1 ракету, что не сдетонировала. На место выехали взрывотехники", - сообщил председатель ОВА.
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