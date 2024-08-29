Атака рф на Київ: в поліції показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф пошкоджено квартири та будинки у Голосіївському та Деснянському районах Києва. У Дніпровському районі виявлено частини ворожих БПЛА, постраждалих немає.
Поліцейські працюють на місцях наслідків ворожих атак у трьох районах столиці. Пошкоджені три квартири багатоповерхівки в Голосіївському районі та два приватних будинки в Деснянському районі. Наслідки атаки показали у поліції Києва у Facebook, передає УНН.
Деталі
За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога пошкоджені три квартири багатоповерхового будинку в Голосіївському районі та два приватних будинки в Деснянському районі. Крім того, частини ворожих БПЛА виявлено в декількох місцях Дніпровського району. Їх оглядають спеціалісти вибухотехнічної служби поліції
За даними правоохоронців, в усіх випадках обійшлось без постраждалих.
На місцях продовжують працювати слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів, вибухотехніки та інші служби столичної поліції.
Доповнення
В столиці сили протиповітряної оборони під час двох останніх тривог збили близько півтора десятка ворожих дронів. Жоден із БПЛА не досяг своєї цілі.