Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

Полицейские работают на местах последствий вражеских атак в трех районах столицы. Повреждены три квартиры многоэтажки в Голосеевском районе и два частных дома в Деснянском районе. Последствия атаки показали в полиции Киева в Facebook, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, в результате ночной атаки врага повреждены три квартиры многоэтажного дома в Голосеевском районе и два частных дома в Деснянском районе. Кроме того, части вражеских БПЛА обнаружены в нескольких местах Днепровского района. Их осматривают специалисты взрывотехнической службы полиции - говорится в сообщении полиции.

По данным правоохранителей, во всех случаях обошлось без пострадавших.

На местах продолжают работать следственно-оперативные группы территориальных подразделений, взрывотехники и другие службы столичной полиции.

Дополнение

В столице силы противовоздушной обороны во время двух последних тревог сбили около полутора десятков вражеских дронов. Ни один из БПЛА не достиг своей цели.