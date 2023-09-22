Атака рф на Курахове: зросла кількість постраждалих, серед них - поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Учора окупаційні війська рф вдарили ракетами «Іскандер» по Кураховому на Донеччині. У результаті удару кількість постражадалих зросла до 15. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
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За на оновленими даними, внаслідок атаки поранено 15 цивільних осіб віком від 43 до 77 років. Серед них – 6 жінок та 9 чоловіків. Також зазнав травм співробітник відділу поліції Курахового.
Прямим влучанням зруйновано двоповерховий будинок. Загалом пошкоджено 23 багатоквартирних будинки, школа, два магазини, трансформатор, гаражі, 8 автомобілів.
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Учора, 21 вересня, о 22:20 війська рф завдали два ракетних удари з ОТРК «Іскандер» по житловому кварталу в центрі міста.