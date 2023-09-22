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29 березня, 17:57 • 220044 перегляди

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29 березня, 17:57 • 285653 перегляди

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28 березня, 18:00 • 192115 перегляди

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Атака рф на Курахове: зросла кількість постраждалих, серед них - поліцейський

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Учора окупаційні війська рф вдарили ракетами «Іскандер» по Кураховому на Донеччині. У результаті удару кількість постражадалих зросла до 15. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Деталі

За на оновленими даними, внаслідок атаки поранено 15 цивільних осіб віком від 43 до 77 років. Серед них – 6 жінок та 9 чоловіків. Також зазнав травм співробітник відділу поліції Курахового.

Прямим влучанням зруйновано двоповерховий будинок. Загалом пошкоджено 23 багатоквартирних будинки, школа, два магазини, трансформатор, гаражі, 8 автомобілів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Війська рф протягом доби 82 рази обстріляли Херсонщину: сім осіб загинуло, ще 12 – дістали поранення

Учора, 21 вересня, о 22:20 війська рф завдали два ракетних удари з ОТРК «Іскандер» по житловому кварталу в центрі міста.

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