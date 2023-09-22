Атака рф на Курахово: возросло количество пострадавших, среди них - полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Вчера оккупационные войска рф ударили ракетами «Искандер» по Курахово в Донецкой области. В результате удара количество пострадавших возросло до 15. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.
Детали
По обновленным данным, в результате атаки ранены 15 гражданских лиц в возрасте от 43 до 77 лет. Среди них – 6 женщин и 9 мужчин. Также получил травмы сотрудник отдела полиции Курахово.
Прямым попаданием разрушен двухэтажный дом. Всего повреждено 23 многоквартирных дома, школа, два магазина, трансформатор, гаражи, 8 автомобилей.
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Вчера, 21 сентября, в 22:20 войска рф нанесли два ракетных удара из ОТРК «Искандер» по жилому кварталу в центре города.