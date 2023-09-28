Атака рф на Красногорівку й Костянтинівку: прокуратура розпочала провадження за фактом вбивства 2 та поранення 6 цивільних

Деталі

За даними слідства, 28 вересня о 12:00 окупанти вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії 152-го калібру по м. Красногорівці.

Від ворожих снарядів загинули чоловіки 47 й 54 років. Дві жінки 45 та 61 років і 60-річний чоловік дістали мінно-вибухові травми.

Вже за годину російська армія нанесла авіаудар по м. Костянтинівці на Донеччині за попередніми даними, використавши КАБ-100.

Унаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років. У них діагностовано переломи та рвані рани. Усі постраждалі під час обстрілу перебували на вулиці.

Пошкоджено торговельний об’єкт, багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння й корпуси навчального закладу.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворожий обстріл Херсонщини забрав життя людини: в ОВА показали наслідки