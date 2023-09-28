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Атака рф на Красногоровку и Константиновку: прокуратура начала производство по факту убийства 2 и ранения 6 гражданских

Киев • УНН

 • 149745 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Войска рф атаковали Красногоровку и Константиновку в Донецкой области, прокуратура начала производство по фактам убийства двух и ранения 6 гражданских. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 28 сентября в 12:00 оккупанты ударили, вероятно, из ствольной артиллерии 152-го калибра по г. Красногоровка.

От вражеских снарядов погибли мужчины 47 и 54 лет. Две женщины 45 и 61 года и 60-летний мужчина получили минно-взрывные травмы.

Уже через час российская армия нанесла авиаудар по г. Константиновке Донецкой области по предварительным данным, использовав КАБ-100.

В результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет. У них диагностированы переломы и рваные раны. Все пострадавшие во время обстрела находились на улице.

Поврежден торговый объект, многоэтажные жилые дома, частные домовладения и корпуса учебного заведения.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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