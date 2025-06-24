Атака дронів: над Казанню працює ППО, ще в двох областях росії оголошена небезпека

Увечері 24 червня в небі над Казанню пролунало щонайменше шість вибухів — імовірно, спрацювала система ППО, яка збиває безпілотники. У регіоні вже понад 10 годин діє режим "беспілотної небезпеки", а аеропорт не працює понад три години. Тим часом у Пензенській та Саратовській областях запроваджено додаткові заходи безпеки у зв’язку із загрозою атак з повітря. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Над Казанню відбивають атаку БПЛА. Жителі чули не менше 6 вибухів у небі. При цьому режим "безпілотної небезпеки" у Татарстані діє вже понад 10 годин. Казанський аеропорт закритий понад три години. Офіційної інформації наразі не було - йдеться у дописі.

Крім того, у Пензенській області продовжено дію плану "Килим".

... небо закрите до півночі - повідомив губернатор Олег Мельниченко.

Небезпека атаки БПЛА оголошена також у Саратовській області, всі екстрені служби приведені в повну готовність.

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