Атака дронов: над Казанью работает ПВО, еще в двух областях россии объявлена опасность

Вечером 24 июня в небе над Казанью прогремело не менее шести взрывов — предположительно, сработала система ПВО, сбивающая беспилотники. В регионе уже более 10 часов действует режим "беспилотной опасности", а аэропорт не работает более трех часов. Тем временем в Пензенской и Саратовской областях введены дополнительные меры безопасности в связи с угрозой атак с воздуха. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Над Казанью отражают атаку БПЛА. Жители слышали не менее 6 взрывов в небе. При этом режим "беспилотной опасности" в Татарстане действует уже более 10 часов. Казанский аэропорт закрыт более трех часов. Официальной информации пока не было - говорится в сообщении.

Кроме того, в Пензенской области продлено действие плана "Ковер".

... небо закрыто до полуночи - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Опасность атаки БПЛА объявлена также в Саратовской области, все экстренные службы приведены в полную готовность.

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