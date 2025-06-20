ASVIO купує страхову компанію "Країна": інвестиція з прицілом на 10 років

ASVIO Investment Holding планує придбати страхову компанію "Країна" – угоду вже погоджено Антимонопольним комітетом і очікується погодження Нацбанку України. Попри війну, холдинг не лише зберігає активність, а й розширює свою присутність на фінансовому ринку.

Як пояснив голова наглядової ради холдингу Роман Ярошенко в інтерв’ю Дело, це не виняток, а частина системного курсу: компанія вже три роки поспіль інвестує у нові напрями.

За словами Ярошенка, мета придбання – побудова цифрового гравця на ринку страхування, з опорою на IT-досвід платформи Garantiya.com, яка дозволяє бізнесу працювати в повністю онлайн-форматі. Такий підхід уже довів свою ефективність у банківському сегменті, де ASVIO трансформував традиційний "Асвіо Банк" у цифрову інституцію нового покоління.

"Це рішення було не про вигоду тут і зараз, а про довгострокову перспективу. Війна рано чи пізно завершиться. Ми віримо в Україну. Якби не вірили, то не інвестували б три роки поспіль – від самого початку повномасштабного вторгнення", – сказав Ярошенко. Він також зазначив, що компанія системно бере участь у відкритих аукціонах з продажу державного майна, підтримуючи бюджет країни в складний для неї період.

ASVIO відомий також інвестицією в об'єкт колишнього заводу "Росинка". "Тоді багато хто думав, що ми збираємося зводити житло. Але через два роки інвестицій і відновлення колективу – ми вже цього місяця запустили виробництво. Те саме з СК "Країна"", – зазначив він.

На критику в деяких медіа Ярошенко відповів коротко: "Ми не реагуємо на замовні матеріали. Найкраща відповідь – це наша робота. Результати та успіхи говорять самі за себе".

У фіналі інтерв’ю він згадав і головного акціонера холдингу – В’ячеслава Супруненка. Саме він, за словами Ярошенка, у 2014 році сформулював гасло "Ми віримо в Україну. Ви довіряєте нам", яке й досі відображає позицію компанії. Цей настрій, за словами Ярошенка, підтверджується реальними справами – інвестиціями, створенням робочих місць та підтримкою економіки в умовах війни.