ASVIO покупает страховую компанию "Країна": инвестиция с прицелом на 10 лет

ASVIO Investment Holding планирует приобрести страховую компанию "Краина" – сделка уже согласована Антимонопольным комитетом и ожидается согласование Нацбанка Украины. Несмотря на войну, холдинг не только сохраняет активность, но и расширяет свое присутствие на финансовом рынке.

Как пояснил глава наблюдательного совета холдинга Роман Ярошенко в интервью Дело, это не исключение, а часть системного курса: компания уже три года подряд инвестирует в новые направления.

По словам Ярошенко, цель приобретения – построение цифрового игрока на рынке страхования, с опорой на IT-опыт платформы Garantiya.com, которая позволяет бизнесу работать в полностью онлайн-формате. Такой подход уже доказал свою эффективность в банковском сегменте, где ASVIO трансформировал традиционный "Асвио Банк" в цифровую институцию нового поколения.

"Это решение было не о выгоде здесь и сейчас, а о долгосрочной перспективе. Война рано или поздно завершится. Мы верим в Украину. Если бы не верили, то не инвестировали бы три года подряд – с самого начала полномасштабного вторжения", – сказал Ярошенко. Он также отметил, что компания системно участвует в открытых аукционах по продаже государственного имущества, поддерживая бюджет страны в сложный для нее период.

ASVIO известен также инвестицией в объект бывшего завода "Росинка". "Тогда многие думали, что мы собираемся строить жилье. Но через два года инвестиций и восстановления коллектива – мы уже в этом месяце запустили производство. То же самое со СК "Краина"", – отметил он.

На критику в некоторых медиа Ярошенко ответил коротко: "Мы не реагируем на заказные материалы. Лучший ответ – это наша работа. Результаты и успехи говорят сами за себя".

В финале интервью он упомянул и главного акционера холдинга – Вячеслава Супруненко. Именно он, по словам Ярошенко, в 2014 году сформулировал лозунг "Мы верим в Украину. Вы доверяете нам", который до сих пор отражает позицию компании. Этот настрой, по словам Ярошенко, подтверждается реальными делами – инвестициями, созданием рабочих мест и поддержкой экономики в условиях войны.