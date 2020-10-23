Астролог розповів, якому алкоголю надають перевагу люди за знаками зодіаку

"Перший знак зодіаку вогненної стихії - Овен - обирає абсент, шнапс. Найчастіше - це щось міцне і вогненно палюче. Телець, як істинний "хлібосол" надає перевагу кальвадосу, грузинській чачі або ж самогонці під смачну багату закуску", - розповів астролог.

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За словами Влада Росси, непостійні і легкі Близнюки найчастіше обирають пиво, джин або мадеру - португальське кріплене вино, тоді як Рак - одвічний прихильник класики і традицій, із задоволенням п'є шотландський віскі і японське саке. Людина ж свято, яким є Лев - завжди обирає такі ж святкові іскристі і ігристі напої: шампанське або, наприклад, лімончело.

"А ось знак Землі Діва - надає перевагу настоянкам: бехерівку і бальзам - спиртову настоянку на різних цілющих травах. Часом легковажні Терези люблять легкі слабоалкогольні напої, лікери, можуть насолоджуватися вермутом", - повідомив астролог.

Скорпіон у плані алкоголю надає перевагу щось більш жорстке - коньяк і текілу, тоді як гурман-Стрілець знає толк у вишуканих винах, особливо - червоних, а також не може встояти, за словами астролога, від кампари (гіркого лікеру червоного кольору на основі ароматичних трав і фруктів - ред.) і італійської граппи.

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Серед улюблених алкогольних напоїв старомодних (у хорошому сенсі слова) Козерогів Влад Росса називає бурбон і бренді, а у стійких Риб (які, до речі, великі любителі випити) - по-справжньому "морські" і "піратські" напої: ром і портвейн.

"Повітряний" індивідуаліст Водолій у своїх алкогольних перевагах однозначний - горілка, а також будь-які коктейлі на її основі.

До слова, експерти українського горілчаного бренду Prime раніше розповіли УНН, з яким соком найкраще поєднується горілка, а якого "дуету" і з якої причини слід уникати.

Нагадаємо, як писав УНН раніше, лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") входить до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю, поряд з компаніями: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс "(УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").