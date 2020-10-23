Астролог розповів, якому алкоголю надають перевагу люди за знаками зодіаку

ukru
14:10 • 41434 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 100362 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 108975 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 111263 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 142197 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 123725 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 123883 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123487 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107324 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113743 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 66837 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 77645 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 100308 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 96636 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 57912 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 48276 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 57912 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 55747 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 142198 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 111231 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 38156 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 48658 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105316 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 123866 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123411 перегляди
Актуальне
Астролог розповів, якому алкоголю надають перевагу люди за знаками зодіаку

Астролог розповів, якому алкоголю надають перевагу люди за знаками зодіаку

Київ • УНН

 • 86944 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Алкогольні уподобання людей, на думку астрологів, обумовлені їх знаком зодіаку. Крім того, алкогольні смаки обумовлені саме базовими рисами характеру, які "задані" кожному зірками, запевняють вони. Астролог Влад Росса розповів УНН, які алкогольним напоям надають перевагу люди в залежності від їхнього знаку зодіаку і чому.

"Перший знак зодіаку вогненної стихії - Овен - обирає абсент, шнапс. Найчастіше - це щось міцне і вогненно палюче. Телець, як істинний "хлібосол" надає перевагу кальвадосу, грузинській чачі або ж самогонці під смачну багату закуску", - розповів астролог.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Др. Житник": найкращі закуски до горілки - тепер про них відомо і вам.

За словами Влада Росси, непостійні і легкі Близнюки найчастіше обирають пиво, джин або мадеру - португальське кріплене вино, тоді як Рак - одвічний прихильник класики і традицій, із задоволенням п'є шотландський віскі і японське саке. Людина ж свято, яким є Лев - завжди обирає такі ж святкові іскристі і ігристі напої: шампанське або, наприклад, лімончело.

"А ось знак Землі Діва - надає перевагу настоянкам: бехерівку і бальзам - спиртову настоянку на різних цілющих травах. Часом легковажні Терези люблять легкі слабоалкогольні напої, лікери, можуть насолоджуватися вермутом", - повідомив астролог.

Скорпіон у плані алкоголю надає перевагу щось більш жорстке - коньяк і текілу, тоді як гурман-Стрілець знає толк у вишуканих винах, особливо - червоних, а також не може встояти, за словами астролога, від кампари (гіркого лікеру червоного кольору на основі ароматичних трав і фруктів - ред.) і італійської граппи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Алкоголь із "блискітками": винні напої всіх кольорів веселки придумали в Іспанії.

Серед улюблених алкогольних напоїв старомодних (у хорошому сенсі слова) Козерогів Влад Росса називає бурбон і бренді, а у стійких Риб (які, до речі, великі любителі випити) - по-справжньому "морські" і "піратські" напої: ром і портвейн.

"Повітряний" індивідуаліст Водолій у своїх алкогольних перевагах однозначний - горілка, а також будь-які коктейлі на її основі

До слова, експерти українського горілчаного бренду Prime раніше розповіли УНН, з яким соком найкраще поєднується горілка, а якого "дуету" і з якої причини слід уникати. 

Нагадаємо, як писав УНН раніше, лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") входить до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю, поряд з компаніями: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс "(УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92