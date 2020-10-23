Астролог розповів, якому алкоголю надають перевагу люди за знаками зодіаку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Алкогольні уподобання людей, на думку астрологів, обумовлені їх знаком зодіаку. Крім того, алкогольні смаки обумовлені саме базовими рисами характеру, які "задані" кожному зірками, запевняють вони. Астролог Влад Росса розповів УНН, які алкогольним напоям надають перевагу люди в залежності від їхнього знаку зодіаку і чому.
"Перший знак зодіаку вогненної стихії - Овен - обирає абсент, шнапс. Найчастіше - це щось міцне і вогненно палюче. Телець, як істинний "хлібосол" надає перевагу кальвадосу, грузинській чачі або ж самогонці під смачну багату закуску", - розповів астролог.
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За словами Влада Росси, непостійні і легкі Близнюки найчастіше обирають пиво, джин або мадеру - португальське кріплене вино, тоді як Рак - одвічний прихильник класики і традицій, із задоволенням п'є шотландський віскі і японське саке. Людина ж свято, яким є Лев - завжди обирає такі ж святкові іскристі і ігристі напої: шампанське або, наприклад, лімончело.
"А ось знак Землі Діва - надає перевагу настоянкам: бехерівку і бальзам - спиртову настоянку на різних цілющих травах. Часом легковажні Терези люблять легкі слабоалкогольні напої, лікери, можуть насолоджуватися вермутом", - повідомив астролог.
Скорпіон у плані алкоголю надає перевагу щось більш жорстке - коньяк і текілу, тоді як гурман-Стрілець знає толк у вишуканих винах, особливо - червоних, а також не може встояти, за словами астролога, від кампари (гіркого лікеру червоного кольору на основі ароматичних трав і фруктів - ред.) і італійської граппи.
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Серед улюблених алкогольних напоїв старомодних (у хорошому сенсі слова) Козерогів Влад Росса називає бурбон і бренді, а у стійких Риб (які, до речі, великі любителі випити) - по-справжньому "морські" і "піратські" напої: ром і портвейн.
"Повітряний" індивідуаліст Водолій у своїх алкогольних перевагах однозначний - горілка, а також будь-які коктейлі на її основі.
До слова, експерти українського горілчаного бренду Prime раніше розповіли УНН, з яким соком найкраще поєднується горілка, а якого "дуету" і з якої причини слід уникати.
Нагадаємо, як писав УНН раніше, лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") входить до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю, поряд з компаніями: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс "(УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").