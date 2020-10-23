Астролог рассказал, какой алкоголь предпочитают люди по знакам зодиака

Астролог рассказал, какой алкоголь предпочитают люди по знакам зодиака
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Алкогольные предпочтения людей, по мнению астрологов, обусловлены их знаком зодиака. Кроме того, алкогольные вкусы предопределены именно базовыми чертами характера, которые "заданы" каждому звездами, уверяют они. Астролог Влад Росса рассказал УНН, какие алкогольные напитки предпочитают люди в зависимости от их знака зодиака и почему.
"Первый знак зодиака огненной стихии – Овен – выбирает абсент, шнапс. Чаще всего – это что-то крепкое и огненно обжигающее. Телец, как истинный "хлебосол" отдает предпочтение кальвадосу, грузинской чаче либо же самогонке под вкусную богатую закуску", - рассказал он.
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По словам Влада Росса, непостоянные и легкие Близнецы чаще всего выбирают пиво, джин или мадеру - португальское крепленое вино, тогда как Рак - извечный сторонник классики и традиций, с удовольствием пьет шотландский виски и японское сакэ. Человек же праздник, которым является Лев - всегда выбирает такие же праздничные искрящиеся и игристые напитки: шампанское или, например, лимончелло.
"А вот знак Земли Дева - предпочитает настойки: бехеровку и бальзам - спиртовую настойку на различных целебных травах. Иногда легкомысленные Весы любят легкие слабоалкогольные напитки, ликеры, могут насладиться вермутом", - сообщил астролог.
Скорпион в плане алкоголя предпочитает что-то более жесткое - коньяк и текилу, тогда как гурман-Стрелец знает толк в изысканных винах, особенно - красных, а также не может устоять, по словам астролога, от кампари (горького ликера красного цвета на основе ароматических трав и фруктов - ред.) и итальянской граппы.
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Среди любимых алкогольных напитков старомодных (в хорошем смысле слова) Козерогов Влад Росса называет бурбон и бренди, а у стойких Рыб (которые, кстати, большие любители выпить) - по-настоящему "морские" и "пиратские" напитки: ром и портвейн.
"Воздушный" индивидуалист Водолей в своих алкогольных предпочтениях однозначен - водка, а также любые коктейли на ее основе.
К слову, эксперты украинского водочного бренда Prime ранее рассказали УНН, с каким соком лучше сочетается водка, а какого "дуэта" и по какой причине следует избегать.
Напомним, как писал УНН ранее, ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") входит в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя, наряду с компаниями: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар" ), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").