Астролог рассказал, какой алкоголь предпочитают люди по знакам зодиака

"Первый знак зодиака огненной стихии – Овен – выбирает абсент, шнапс. Чаще всего – это что-то крепкое и огненно обжигающее. Телец, как истинный "хлебосол" отдает предпочтение кальвадосу, грузинской чаче либо же самогонке под вкусную богатую закуску", - рассказал он.

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По словам Влада Росса, непостоянные и легкие Близнецы чаще всего выбирают пиво, джин или мадеру - португальское крепленое вино, тогда как Рак - извечный сторонник классики и традиций, с удовольствием пьет шотландский виски и японское сакэ. Человек же праздник, которым является Лев - всегда выбирает такие же праздничные искрящиеся и игристые напитки: шампанское или, например, лимончелло.

"А вот знак Земли Дева - предпочитает настойки: бехеровку и бальзам - спиртовую настойку на различных целебных травах. Иногда легкомысленные Весы любят легкие слабоалкогольные напитки, ликеры, могут насладиться вермутом", - сообщил астролог.

Скорпион в плане алкоголя предпочитает что-то более жесткое - коньяк и текилу, тогда как гурман-Стрелец знает толк в изысканных винах, особенно - красных, а также не может устоять, по словам астролога, от кампари (горького ликера красного цвета на основе ароматических трав и фруктов - ред.) и итальянской граппы.

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Среди любимых алкогольных напитков старомодных (в хорошем смысле слова) Козерогов Влад Росса называет бурбон и бренди, а у стойких Рыб (которые, кстати, большие любители выпить) - по-настоящему "морские" и "пиратские" напитки: ром и портвейн.

"Воздушный" индивидуалист Водолей в своих алкогольных предпочтениях однозначен - водка, а также любые коктейли на ее основе.

К слову, эксперты украинского водочного бренда Prime ранее рассказали УНН, с каким соком лучше сочетается водка, а какого "дуэта" и по какой причине следует избегать.

Напомним, как писал УНН ранее, ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") входит в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя, наряду с компаниями: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар" ), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").