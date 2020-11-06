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Астролог розповів, яким коктейлям надають перевагу різні знаки зодіаку

Астролог розповів, яким коктейлям надають перевагу різні знаки зодіаку

Київ • УНН

 • 29573 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Зірки, під якими народжується людина, визначають її характер, звички і навіть долю, переконана більшість. Відомий астролог Влад Росса розповів УНН про те, які алкогольні коктейлі і чому саме обирають люди в залежності від знаку зодіака, а алкогольні експерти поділилися їх простими в приготуванні рецептами, щоб можна було відразу ж перевірити - чи правду кажуть зірки.

"Овен любить коктейлі більш гарячі, це гострий знак зодіаку, який любить пустити пил в очі і справити враження. Помічав, що овни надають перевагу "Лонг-Айленду", - розповів астролог.

А алкогольні експерти вважають, що секрет "Лонг Айленда", як і самого Овна, полягає в ідеальному балансі характеру коктейлю і його компонентів: горілка Prime Superior - 25 мл; джин - 25 мл; ром (світлий) - 25 мл; текіла - 25 мл; лікер - 25 мл; сік половини лайма; кола - 30 мл. Готувати дуже просто, незважаючи на багатокомпонентність: заливаємо в шейкер всі алкогольні напої, вичавлюємо туди ж сік половини лайма, збиваємо і тут же виливаємо у високу склянку, наповнену льодом, а зверху до смаку колу.

За словами астролога, Тілець - простий знак зодіаку і не любить чогось екзотичного. Перевагу надає класиці - "Дайкірі". Готується Дайкірі, на переконання експертів, за хвилину: беремо 60 мл білого рому, 15 мл цукрового сиропу, 30 мл лаймового соку, лід в кубиках, все закидаємо в шейкер, збиваємо - і готово!

"Близнюки - вважають за краще демонстрацію в усьому, якусь досвідченість, щоб в одному коктейлі було відразу кілька інгредієнтів, найбільше їм підходить Б-52", - повідомив астролог. Приготувати вогненний шаровий шот Б-52 для Близнюків нескладно: кавовий лікер ллємо на дно чарки, по лезу ножа заливаємо "Бейліс", акуратно наливаємо лікер "Куантро" і підпалюємо зверху.

На думку астролога, Рак - дуже консервативний знак зодіаку, тому вибирає щось перевірене часом: "Криваву Мері". Цей коктейль на основі горілки вважається нетлінною класикою, і раніше всіма секретами його приготування поділилися експерти українського горілчаного бренду "Prime".

"Лев - це пустити пил в очі, леви цінують аромат і міцність напоїв, тому таке щось незвичайне, нове і яскраве, як коктейль "Блакитні Гаваї", - припустив Влад Росса. Екзотичний мікс простий у приготуванні: світлий ром - 30 мл, лікер "Малібу" - 30 мл, лікер "Блю Кюрасао" - 30 мл, ананасовий сік - 100 мл збиваємо в блендері і заливаємо в склянку, наповнену льодом.

"Діви - люблять себе з келихом в руках, не стільки п'ють, скільки підносять келих до себе, люблять барвисті за смаком напої, сюди - "Куба Лібре"", - упевнений астролог. Готується коктейль для Дів простіше простого: білий ром - 50 мл, сік лайма - 10 мл, кола - 120 мл - все у високу склянку з льодом.

Ідеальним для Терезів буде фруктовий смак коктейлю і, за словами Влада Росси, вони завжди намагаються спробувати щось новеньке, але обов'язково вишукане. Тому їм підходить "Полуничний Дайкірі", який готується так само, як і класичний, лише з додаванням полуничного сиропу.

"Скорпіони - природно, "Секс на пляжі"! Коктейль має приносити йому сексуальну насолоду, це про них - сексуальний знак зодіаку", - пояснив Росса. Інгредієнти для улюбленого коктейлю Скорпіона першокласно компонуються за смаком: горілка Prime World Class - 50 мл, персиковий лікер - 25 мл, журавлинний сік - 40 мл, ананасовий сік - 40 мл змішуємо в шейкері, виливаємо в келих, наповнений льодом, прикрашаємо ананасом і малиною.

"Стрілець - це знак закордонний, люблять посидіти біля вогнища, їх вабить бунт далеких мандрівок, тому - "Космополітен", - повідомив астролог.

Здивувати Стрільця ідеальним улюбленим коктейлем легко - для цього потрібно взяти м'яку горілку Prime Blanche - 25 мл, апельсиновий лікер - 25 мл, журавлинний сік - 100 мл, лимонний сік - 15 мл, лід у вигляді крихти, перемішати все в шейкері, вилити в келих для мартіні, долити газованої води за смаком і прикрасити листком м'яти і спіралькою з лимонної цедри.

Так як, астролог певен, що Козероги - досить горді і грунтовні, їм підходять коктейлі зі смаком шоколаду, а також з легкою кислинкою, як "Маргарита", наприклад. Тому Козероги можуть перевірити правильність цього твердження, взявши срібну текілу - 40 мл, апельсиновий лікер - 20 мл, сік лайма - 40 мл, лід - 150 грам, все змішати в шейкері і перелити в келих через ситечко. Головне - не забути змочити краї келиха лимонним соком і вмочити в сіль до того, як наллєте туди кокетйль.

"Водолій - любить все різноманітне, всього по трішечки, вважає за краще якісні напої, їх напій - класика і авангард - "Піна Колада", - вважає астролог.

Для цього коктейлю потрібен темний ром - 45 мл, білий ром - 90 мл, ананасовий сік - 110 мл, лікер "Малібу" - 45 мл, вершки і скибочки ананаса для прикраси. Всі складові збиваємо в блендері до однорідної маси, розливаємо по високих келихах і прикрашаємо ананасом.

"Риби - взагалі обожнюють і перебувають у захваті від алкоголю, щось кавове люблять, солодощі теж. Люблять також коктейлі, які відображають суперечливість і двоїстість - "Мохіто", наприклад", - розповів Росса. Тому порадувати риб, крім популярного ромового "Мохіто", зможуть і прості в приготуванні підбадьорливі кавово-горілчані коктейлі, рецептами яких раніше поділилися експерти горілчаного бренду Prime.

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