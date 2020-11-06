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Астролог рассказал, какие коктейли предпочитают разные знаки зодиака

Астролог рассказал, какие коктейли предпочитают разные знаки зодиака

Киев  •  УНН

 • 29564 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Звезды, под которыми рождается человек, определяют его характер, привычки и даже судьбу, уверены многие. Известный астролог Влад Росса рассказал УНН о том, какие алкогольные коктейли и почему именно выбирают люди в зависимости от знака зодиака, а алкогольные эксперты поделились их простыми в приготовлении рецептами, чтобы можно было сразу же проверить - правду ли говорят звезды.

Овен любит коктейли погорячее, это острый знак зодиака, который любит пустить пыль в глаза и произвести впечатление. Замечал, что овны предпочитают “Лонг-Айленд”, — рассказал астролог.

А алкогольные эксперты считают, что секрет “Лонг Айленда”, как и самого Овна, состоит в идеальном балансе характера коктейля и его компонентов: водка Prime Superior — 25 мл; джин — 25 мл; ром (светлый) — 25 мл; текила — 25 мл; ликер — 25 мл; сок половины лайма; кола — 30 мл. Готовить очень просто, несмотря на многокомпонентность: заливаем в шейкер все алкогольные напитки, выжимаем туда же сок половины лайма, взбиваем и тут же выливаем в высокий стакан, наполненный льдом, а сверху по вкусу колу.

По словам астролога, Телец — простой знак зодиака и не любит что-то экзотичное. Предпочтение отдают классике — “Дайкири”. Готовится Дайкири, по заверения экспертов, за минуту: берем 60 мл белого рома, 15 мл сахарного сиропа, 30 мл лаймового сока, лед в кубиках, все закидываем в шейкер, взбиваем — и готово!

Близнецы — предпочитают демонстрацию во всем, какую-то искушенность, чтобы в одном коктейле было сразу несколько ингредиентов, больше всего им подходит Б-52”, — сообщил астролог. Приготовить огненный слоенный шот Б-52 для Близнецов несложно: кофейный ликер льем на дно рюмки, по лезвию ножа заливаем “Бейлис”, аккуратно наливаем ликер “Куантро” и поджигаем сверху.

По мнению астролога Рак — весьма консервативный знак зодиака, поэтому выбирает что-то проверенное временем: “Кровавую Мэри”. Этот коктейль на основе водки считается нетленной классикой, и ранее всеми секретами его приготовления поделились эксперты украинского водочного бренда “Prime”. 

Лев — это пустить пыль в глаза, львы ценят аромат и крепость напитков, поэтому такое что-то необычное, новое и яркое, как коктейль “Голубые Гавайи”, — предположил Влад Росса. Экзотический микс прост в приготовлении: светлый ром — 30 мл, ликер “Малибу” — 30 мл, ликер “Блю Кюрасао” — 30 мл, ананасовый сок — 100 мл взбиваем в блендере и заливаем в стакан, наполненный льдом.

Девы — любят себя с бокалом в руках, не столько пьют, сколько подносят бокал к себе, любят красочные по вкусу напитки, сюда — „Куба Либре“”, — уверен астролог. Готовится коктейль для Дев проще простого: белый ром — 50 мл, сок лайма — 10 мл, кола — 120 мл — все в высокий стакан со льдом.

Идеальным для Весов будет фруктовый вкус коктейля и, по словам Влада Россы, они всегда норовят попробовать что-то новенькое, но обязательно изысканное . Поэтому им подходит “Клубничный Дайкири”, который готовится так же, как и классический, лишь с добавлением клубничного сиропа.

Скорпионы — естественно, „Секс на пляже“! Коктейль должен приносить им сексуальное наслаждение, это про них — сексуальный знак зодиака”, — пояснил Росса. Ингридиенты для любимого коктейля Скорпиона первокласно компонируются по вкусу: водка Prime World Class — 50мл, персиковый ликер — 25мл, клюквенный сок — 40мл, ананасовый сок — 40мл смешиваем в шейкере, выливаем в бокал, наполненный льдом,украшаем ананасом и малиной.

Стрелец — это знак заграничный, любят посидеть у костра, их манит мятеж дальних странствий, поэтому — “Космополитен”, — сообщил астролог.

Удивить Стрельца идеальным любимым коктейлем легко — для этого нужно взять мягкую водку Prime Blanche — 25 мл, апельсиновый ликер — 25 мл, клюквенный сок — 100 мл, лимонный сок — 15 мл, лед в виде крошки, перемешать все в шейкере, вылить в бокал для мартини, долить газировки по вкусу и украсить листиком мяты и спиралькой из лимонной цедры.

Так как, по заверениям астролога, Козероги — довольно горды и основательны, им подходят коктейли со вкусом шоколада, а также с легкой кислинкой, как “Маргарита”, к примеру. Поэтому Козероги могут проверить правильность этого утверждения, взяв серебрянную текилу — 40 мл, апельсиновый ликер — 20 мл, сок лайма — 40 мл, лед — 150 грамм, все смешать в шейкере и перелить в бокал через ситечко. Главное — не забыть смочить края бокала лимонным соком и обмакнуть в соль до того, как нальете туда кокетйль.

Водолей — любят все разнообразное, всего по чуть-чуть, предпочитают качественные напитки, их напиток — классика и авангард — “Пина Колада”, — считает астролог.

Для этого коктейля нужен темный ром — 45 мл, белый ром — 90 мл, ананасовый сок — 110 мл, ликёр “Малибу” — 45 мл, сливки и ломтики ананаса для украшения. Все составляющие сбиваем в блендере до однородной массы, разливаем по высоким бокалам и украшаем ананасом.

Рыбы — вообще обожают и тащатся от алкоголя, что-то кофейное любят, сладости тоже. Любят также коктейли, которые отражают противоречивость и двойственность — „Мохито“, к примеру”, — рассказал Росса. Поэтому порадовать рыб, кроме популярного ромового “Мохито”, смогут и простые в приготовлении бодрящие кофейно-водочные коктейли, рецептами которых ранее поделились эксперты водочного бренда Prime

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