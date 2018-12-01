Associated Press: Контингент військ США на кордоні з Мексикою буде скорочений

За їхніми даними, Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) США подало відповідний запит до Пентагону, який, швидше за все, буде затверджений.

Крім того, як повідомила газета Politico, глава МВБ Кірстен Нільсен виступила з проханням відправити на наступному тижні на кордон звичайні поліцейські патрулі. За словами нинішніх і колишніх посадовців США, відзначає видання, такий крок буде безпрецедентним у зв’язку з тим, що поліцейські в більшості випадків виконують обов’язки, абсолютно не пов’язані із забезпеченням безпеки кордонів, за що відповідають прикордонні служби.

Як раніше інформував УНН, близько 500 вихідців із країн Центральної Америки 25 листопада спробували прорватися з Тіхуани у США. Американські силовики використовували проти них сльозогінний газ. Пізніше в той же день влада Мексики оголосила, що підвищить заходи безпеки на кордоні, а також депортує тих мігрантів, які вдалися до насильства і брали участь у заворушеннях.

Згідно з офіційними даними, в районах міст Мехікалі і Тіхуана в штаті Нижня Каліфорнія Північна знаходяться понад 7 тисяч вихідців із країн Центральної Америки. Значна частина з них має громадянство Гондурасу. За оцінками влади США, в складі груп мігрантів на кордоні виявилися сотні злочинців.