Associated Press: Контингент войск США на границе с Мексикой будет сокращен

По их данным, Министерство внутренней безопасности (МВБ) США подало соответствующий запрос в Пентагон, который, скорее всего, будет утвержден.

Кроме того, как сообщила газета Politico, глава МВБ Кирстен Нильсен выступила с просьбой отправить на следующей неделе на границу обычные полицейские патрули. По словам нынешних и бывших должностных лиц США, отмечает издание, такой шаг будет беспрецедентным в связи с тем, что полицейские в большинстве случаев выполняют обязанности, совершенно не связанные с обеспечением безопасности границ, за что отвечают пограничные службы.

Как ранее информировал УНН, около 500 выходцев из стран Центральной Америки 25 ноября попытались прорваться из Тихуаны в США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ. Позже в тот же день власти Мексики объявили, что повысит меры безопасности на границе, а также депортирует тех мигрантов, которые прибегли к насилию и участвовали в беспорядках.

Согласно официальным данным, в районах городов Мехикали и Тихуана в штате Нижняя Калифорния Северная находятся более 7000 выходцев из стран Центральной Америки. Значительная часть из них имеет гражданство Гондураса. По оценкам властей США, в составе групп мигрантов на границе оказались сотни преступников.