Ароматні або корисні: експерт розкрила секрет вибору трав для алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Історія алкоголю на травах йде корінням у глибоку старовину. Алкоголь, настояний на травах, здавна наділяють корисними властивостями. Експерт і дегустатор міцних алкогольних напоїв Валентина Попова розповіла УНН про те, які зараз трави використовують для виготовлення алкоголю і чому.
Так, виробники найчастіше орієнтуються на географічний принцип. Місцеві виробники використовують ті трави, які ростуть у країні і додають напою національний колорит і автентичний смак.
"В Україні додаються ті рослини, які ростуть на території України. І головне завдання в алкогольних напоях - не їхня корисність, а їх ароматична частина. Ось ті, які пахнуть, які мають якийсь своєрідний смак", - розповіла експерт.
Основним завданням для виробників є саме натуральна ароматизація напою.
"Використовують трави-медоноси, які медом пахнуть. Квіти липи, акації, бузину, волошки, будь-які квіти, які приємно пахнуть додаються. Всі наші споконвічні українські рослини: материнка, деревій", - повідомила Попова.
Алкогольні експерти Prime, які розробили унікальну крафтового "зубрівку" "Др. Житник Зубровиця", пояснюють, що для неї використовують вирощені в Україні рослини.
"З давніх-давен рослина зубрівка використовується в алкогольному виробництві для приготування ароматичних настойок. У ній міститься цілий комплекс природних інгредієнтів, які надають напоям специфічний аромат і неповторну трав'яну терпкість у смаку", - розповіли вони.
Крім цього, у компанії відзначають, що підкреслили "трав'яну і ароматичну" сутність крафтового напою, помістивши всередину кожної пляшки справжню стеблинку зубрівки.
Нагадаємо, що крафтовий алкоголь став загальносвітовою тенденцією останнього десятиліття. Експерти відзначають, що хвиля виготовлення крафтового спиртного прийшла в Україну із США.
Однією з найпопулярніших крафтових горілок в Україні вважається ТМ "Др. Житник", виробництва ЛГЗ "Prime". У 2018 році напій завоював золото на IX міжнародному конкурсі Best Drink.