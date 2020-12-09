Ароматные или полезные: эксперт раскрыла секрет выбора трав для алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. История алкоголя на травах уходит корнями в глубокую древность. Алкоголь, настоянный на травах, издавна наделяют полезными свойствами. Эксперт и дегустатор крепких алкогольных напитков Валентина Попова рассказала УНН о том, какие сейчас травы используют для изготовления алкоголя и почему.
Так, производители чаще всего ориентируются на географический принцип. Местные производители используют те травы, которые растут в стране и придают напитку национальный колорит и аутентичный вкус.
"В Украине добавляются те растения, которые растут на территории Украины. И главная задача в алкогольных напитках - не их полезность, а их ароматическая часть. Вот те, которые пахнут, которые имеют какой-то своеобразный вкус", - рассказала эксперт.
Основной задачей для производителей является именно натуральная ароматизация напитка.
"Используют травы-медоносы, которые медом пахнут. Цветы липы, акации, бузину, василька, любые цветы, которые приятно пахнут прилагаются. Все наши исконные украинские растения: душица, тысячелистник", - сообщила Попова.
Алкогольные эксперты Prime, которые разработали уникальную крафтовую "зубровку" "Др. Житник Зубровица", объясняют, что для нее используют выращенные в Украине растения.
"Издавна растение зубровка используется в алкогольном производстве для приготовления ароматических настоек. В ней содержится целый комплекс природных ингредиентов, которые придают напиткам специфический аромат и неповторимую травяную терпкость во вкусе", - рассказали они.
Кроме этого, в компании отмечают, что подчеркнули "травяную и ароматическую" сущность крафтового напитка, поместив внутрь каждой бутылки настоящий стебелек зубровки.
Напомним, что крафтовый алкоголь стал общемировой тенденцией последнего десятилетия. Эксперты отмечают, что волна изготовления крафтового спиртного пришла в Украину из США.
Одной из самых популярных крафтовых водок в Украине считается ТМ "Др. Житник", производства ЛВЗ "Prime". В 2018 году напиток завоевал золото на IX международном конкурсе Best Drink.