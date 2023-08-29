“Армія відновлення”: залучено 48 тисяч українців у 19 регіонах

ukru
29 березня, 17:57 • 272362 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362120 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301152 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336239 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301224 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220116 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204811 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164470 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535595 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175512 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79510 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83419 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 50834 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53437 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56395 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392752 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535592 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569103 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566138 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205189 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 362112 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175220 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166127 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137032 перегляди
Актуальне
“Армія відновлення”: залучено 48 тисяч українців у 19 регіонах

“Армія відновлення”: залучено 48 тисяч українців у 19 регіонах

Київ • УНН

 • 967172 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. В рамках урядового проєкту "Армія відновлення", покликаного створювати робочі місця охочим долучитися до суспільно-корисних робіт, майже 48 тисяч українців заробили за свою працю 305 мільйонів гривень, пише УНН з посиланням на Мінекономіки.

Цитата

“Проєкт “Армія відновлення”, запущений Урядом восени минулого року, працює вже у 19 регіонах. Нещодавно до нього долучилась Кіровоградська область. На сьогодні до виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту залучено майже 48 тисяч безробітних, які заробили за здійснення робіт з відбудови 305 млн грн. Лідером серед регіонів в цьому проєкті є Харківська область, де такі роботи виконують понад 9 тисяч безробітних. Нагадаю, що цей проєкт спрямований на підтримку людей, які тимчасово опинились без роботи. Вони можуть долучитись до виконання суспільно корисних робіт та отримати оплату за них від держави у розмірі щонайменше 6700 грн”, - зазначила заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна.

Доповнення

Зазначається, що найбільш активними учасниками проєкту стали:

  • Харківська область - залучено 9 180 осіб;
  • Полтавська область - 7 037 осіб;
  • Донецька область - 5 734 особи;
  • Чернігівська область - 5 152 особи;
  • Київська область - 5 140 осіб.

Також органи місцевого самоврядування визначають, які суспільно корисні роботи потрібні в регіоні. Вони повідомляють про це у Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитися до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата праці становить щонайменше 6700 грн на місяць.

Найчастіше безробітних залучають до:

  • робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;
  • розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;
  • надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;
  • плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;
  • допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;
  • розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;
  • облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;
  • будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
  • робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Довоєнного рівня безробіття не очікується ще не один рік - НБУ

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.88
Bitcoin
$82,415.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.20
Ethereum
$1,805.04