“Армія відновлення”: залучено 48 тисяч українців у 19 регіонах

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“Проєкт “Армія відновлення”, запущений Урядом восени минулого року, працює вже у 19 регіонах. Нещодавно до нього долучилась Кіровоградська область. На сьогодні до виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту залучено майже 48 тисяч безробітних, які заробили за здійснення робіт з відбудови 305 млн грн. Лідером серед регіонів в цьому проєкті є Харківська область, де такі роботи виконують понад 9 тисяч безробітних. Нагадаю, що цей проєкт спрямований на підтримку людей, які тимчасово опинились без роботи. Вони можуть долучитись до виконання суспільно корисних робіт та отримати оплату за них від держави у розмірі щонайменше 6700 грн”, - зазначила заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна.

Доповнення

Зазначається, що найбільш активними учасниками проєкту стали:



Харківська область - залучено 9 180 осіб;



Полтавська область - 7 037 осіб;



Донецька область - 5 734 особи;



Чернігівська область - 5 152 особи;



Київська область - 5 140 осіб.



Також органи місцевого самоврядування визначають, які суспільно корисні роботи потрібні в регіоні. Вони повідомляють про це у Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитися до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата праці становить щонайменше 6700 грн на місяць.

Найчастіше безробітних залучають до:



робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;



розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;



надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;



плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;



допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;



розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;



облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;



будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;



робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.



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