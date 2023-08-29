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"Армия восстановления": привлечено 48 тысяч украинцев в 19 регионах

"Армия восстановления": привлечено 48 тысяч украинцев в 19 регионах

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. В рамках правительственного проекта "Армия восстановления", призванного создавать рабочие места желающим присоединиться к общественно-полезным работам, почти 48 тысяч украинцев заработали за свой труд 305 миллионов гривен, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Цитата

“Проект “Армия восстановления”, запущенный Правительством осенью прошлого года, работает уже в 19 регионах. Недавно к нему присоединилась Кировоградская область. На сегодня к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта привлечено почти 48 тысяч безработных, которые заработали за осуществление работ по восстановлению 305 млн грн. Лидером среди регионов в этом проекте является Харьковская область, где такие работы выполняют более 9 тысяч безработных. Напомню, что этот проект направлен на поддержку людей, которые временно оказались без работы. Они могут приобщиться к выполнению общественно полезных работ и получить оплату за них от государства в размере не менее 6700 грн”, — отметила заместитель Министра экономики Татьяна Бережная.

Дополнение

Отмечается, что наиболее активными участниками проекта стали:

  • Харьковская область - привлечено 9 180 человек;
  • Полтавская область - 7 037 человек;
  • Донецкая область - 5 734 человека;
  • Черниговская область - 5 152 человека;
  • Киевская область - 5 140 человек.

Также органы местного самоуправления определяют, какие общественно полезные работы нужны в регионе. Они сообщают об этом в Центр занятости, который предлагает безработным, стоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ. Оплата труда составляет не менее 6700 грн в месяц.

Чаще всего безработных привлекают к:

  • работ по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;
  • разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи;
  • предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;
  • плетение маскировочных сеток, консервирование продукции для нужд ВСУ, пошив одежды и ремонт военной амуниции;
  • помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;
  • разбора завалов, восстановления жилых домов и помещений, расчистки железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;
  • обустройства и укрепления блокпостов, подвальных помещений под укрытия;
  • строительства защитных сооружений гражданской защиты, укрепления дамб;
  • работ по заготовке дров для нужд военных и населения.

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