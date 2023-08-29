"Армия восстановления": привлечено 48 тысяч украинцев в 19 регионах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В рамках правительственного проекта "Армия восстановления", призванного создавать рабочие места желающим присоединиться к общественно-полезным работам, почти 48 тысяч украинцев заработали за свой труд 305 миллионов гривен, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.
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“Проект “Армия восстановления”, запущенный Правительством осенью прошлого года, работает уже в 19 регионах. Недавно к нему присоединилась Кировоградская область. На сегодня к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта привлечено почти 48 тысяч безработных, которые заработали за осуществление работ по восстановлению 305 млн грн. Лидером среди регионов в этом проекте является Харьковская область, где такие работы выполняют более 9 тысяч безработных. Напомню, что этот проект направлен на поддержку людей, которые временно оказались без работы. Они могут приобщиться к выполнению общественно полезных работ и получить оплату за них от государства в размере не менее 6700 грн”, — отметила заместитель Министра экономики Татьяна Бережная.
Дополнение
Отмечается, что наиболее активными участниками проекта стали:
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- Харьковская область - привлечено 9 180 человек;
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- Полтавская область - 7 037 человек;
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- Донецкая область - 5 734 человека;
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- Черниговская область - 5 152 человека;
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- Киевская область - 5 140 человек.
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Также органы местного самоуправления определяют, какие общественно полезные работы нужны в регионе. Они сообщают об этом в Центр занятости, который предлагает безработным, стоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ. Оплата труда составляет не менее 6700 грн в месяц.
Чаще всего безработных привлекают к:
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- работ по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;
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- разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи;
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- предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;
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- плетение маскировочных сеток, консервирование продукции для нужд ВСУ, пошив одежды и ремонт военной амуниции;
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- помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;
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- разбора завалов, восстановления жилых домов и помещений, расчистки железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;
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- обустройства и укрепления блокпостов, подвальных помещений под укрытия;
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- строительства защитных сооружений гражданской защиты, укрепления дамб;
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- работ по заготовке дров для нужд военных и населения.
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