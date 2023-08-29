"Армия восстановления": привлечено 48 тысяч украинцев в 19 регионах

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“Проект “Армия восстановления”, запущенный Правительством осенью прошлого года, работает уже в 19 регионах. Недавно к нему присоединилась Кировоградская область. На сегодня к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта привлечено почти 48 тысяч безработных, которые заработали за осуществление работ по восстановлению 305 млн грн. Лидером среди регионов в этом проекте является Харьковская область, где такие работы выполняют более 9 тысяч безработных. Напомню, что этот проект направлен на поддержку людей, которые временно оказались без работы. Они могут приобщиться к выполнению общественно полезных работ и получить оплату за них от государства в размере не менее 6700 грн”, — отметила заместитель Министра экономики Татьяна Бережная.

Дополнение

Отмечается, что наиболее активными участниками проекта стали:



Харьковская область - привлечено 9 180 человек;



Полтавская область - 7 037 человек;



Донецкая область - 5 734 человека;



Черниговская область - 5 152 человека;



Киевская область - 5 140 человек.



Также органы местного самоуправления определяют, какие общественно полезные работы нужны в регионе. Они сообщают об этом в Центр занятости, который предлагает безработным, стоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ. Оплата труда составляет не менее 6700 грн в месяц.

Чаще всего безработных привлекают к:



работ по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;



разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи;



предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;



плетение маскировочных сеток, консервирование продукции для нужд ВСУ, пошив одежды и ремонт военной амуниции;



помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;



разбора завалов, восстановления жилых домов и помещений, расчистки железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;



обустройства и укрепления блокпостов, подвальных помещений под укрытия;



строительства защитных сооружений гражданской защиты, укрепления дамб;



работ по заготовке дров для нужд военных и населения.



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