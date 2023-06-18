Армія рф за добу 96 разів обстріляла Запорізьку область, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські війська 96 разів обстріляли за минулу добу Запорізьку область. Під час обстрілу Оріхова поранення отримав 56-річний чоловік. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у неділю, пише УНН.
Деталі
«Окупанти завдали удару по 20 містам і селам області, здійснили 96 обстрілів з різних видів озброєння: 4 атаки з БПЛА по Гуляйпільському, Чарівному, 8 обстрілів з РСЗВ по Степовому, Новоіванівці, Новодарівці, 84 удари з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах», - написав Малашко у Telegram.
За його словами, надійшло 5 повідомлень про пошкодження будинків, автівок місцевих жителів.
«На жаль, під час обстрілу Оріхова поранення отримав 56-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні», - повідомив Малашко.
Доповнення
16 червня російські війська вранці вдарили по Оріхову Запорізької області.