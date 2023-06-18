Армия рф за сутки 96 раз обстреляла Запорожскую область, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские войска 96 раз обстреляли за минувшие сутки Запорожскую область. Во время обстрела Орехова ранения получил 56-летний мужчина. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в воскресенье, пишет УНН.
Детали
«Оккупанты нанесли удар по 20 городам и селам области, совершили 96 обстрелов из различных видов вооружения: 4 атаки с БПЛА по Гуляйпольскому, Чаривному, 8 обстрелов из РСЗО по Степному, Новоивановке, Новодаровке, 84 удара из артиллерии по Гуляйполю, Зализничному, Орехову, Каменскому и окрестным селам», - написал Малашко в Telegram.
По его словам, поступило 5 сообщений о повреждении домов, автомобилей местных жителей.
«К сожалению, во время обстрела Орехова ранения получил 56-летний мужчина. Его оперативно доставили в больницу», - сообщил Малашко.
Дополнение
16 июня российские войска утром ударили по Орехову Запорожской области.