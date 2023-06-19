Армія рф за добу 105 разів обстріляла Запорізьку область, троє жінок поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Троє жінок отримали поранення внаслідок російських обстрілів населених пунктів Запорізької області. Армія рф за минулу добу відривала вогонь 105 разів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у понеділок, пише УНН.
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«За добу рашисти завдали 105 ударів по 22 містах і селах: двічі били з авіації по Оріхову та Левадному, атакували з БПЛА Малинівку, завдали 9 ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Новодарівці, Новоселівці, Гуляйпільському, Кам'янському, П'ятихатках, здійснили 92 артилерійські обстріли Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Єгорівки, Темирівки, Білогір'я, Чарівного, Степового та інших сіл»,-заявив Малашко.
Деталі
Внаслідок російських обстрілів поранення отримали троє жінок, дві літні жінки 60 та 66 років в Преображенці та жінка в Оріхові.
За його словами, зафіксовано руйнування 14 цивільних об'єктів: квартир, будинків, гаражів, прибудинкових споруд.
Доповнення
За 17 червня російські війська 96 разів обстріляли Запорізьку область. Під час обстрілу Оріхова поранення отримав 56-річний чоловік.