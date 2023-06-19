Армия рф за сутки 105 раз обстреляла Запорожскую область, три женщины ранены

Цитата

«За сутки рашисты нанесли 105 ударов по 22 городам и селам: дважды били из авиации по Орехову и Левадному, атаковали с БПЛА Малиновку, нанесли 9 ударов из РСЗО по Гуляйполю, Новодаровке, Новоселовке, Гуляйпольскому, Каменскому, Пятихатках, осуществили 92 артиллерийских обстрела Гуляйполя, Железнодорожного, Преображенки, Егоровки, Темировки, Белогорья, Волшебного, Степного и других сел», -заявил Малашко.

Детали

В результате российских обстрелов ранения получили трое женщин, две пожилые женщины 60 и 66 лет в Преображенке и женщина в Орехове.

По его словам, зафиксировано разрушение 14 гражданских объектов: квартир, домов, гаражей, придомовых сооружений.



Дополнение

За 17 июня российские войска 96 раз обстреляли Запорожскую область. Во время обстрела Орехова ранения получил 56-летний мужчина.



