Армія рф вночі обстріляла село на Харківщині, зачепило їдальню

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"Минулої ночі, близько 02:00, російські окупанти обстріляли село Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено будівлю їдальні. Без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.

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Протягом минулої доби, як повідомив голова ОВА, ворог гатив по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів:



Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік. У місті знищено торговельний об'єкт.



У селі Чернещина Ізюмського району ударом керованою авіабомбою зруйновано 2 приватних домоволодіння.



Окрім того, під вогнем ворога перебували Уди, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Вільхуватка та інші населені пункти. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі.



Нагадаємо

У Харківській області росіяни скинули керовану авіабомбу біля школи.