Армія рф вночі обстріляла село на Харківщині, зачепило їдальню
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Російські війська у ніч на 4 вересня обстріляли село Шийківка у Харківській області, обійшлося без постраждалих, але є пошкодження, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Цитата
"Минулої ночі, близько 02:00, російські окупанти обстріляли село Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено будівлю їдальні. Без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.
Деталі
Протягом минулої доби, як повідомив голова ОВА, ворог гатив по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів:
-
- Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік. У місті знищено торговельний об'єкт.
-
- У селі Чернещина Ізюмського району ударом керованою авіабомбою зруйновано 2 приватних домоволодіння.
-
- Окрім того, під вогнем ворога перебували Уди, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Вільхуватка та інші населені пункти. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі.
-
Нагадаємо
У Харківській області росіяни скинули керовану авіабомбу біля школи.