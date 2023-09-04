Армія рф вночі обстріляла село на Харківщині, зачепило їдальню

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Російські війська у ніч на 4 вересня обстріляли село Шийківка у Харківській області, обійшлося без постраждалих, але є пошкодження, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Минулої ночі, близько 02:00, російські окупанти обстріляли село Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено будівлю їдальні. Без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Протягом минулої доби, як повідомив голова ОВА, ворог гатив по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів:

  • Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік. У місті знищено торговельний об'єкт.
  • У селі Чернещина Ізюмського району ударом керованою авіабомбою зруйновано 2 приватних домоволодіння.
  • Окрім того, під вогнем ворога перебували Уди, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Вільхуватка та інші населені пункти. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі.

Нагадаємо

У Харківській області росіяни скинули керовану авіабомбу біля школи.

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