Армия рф ночью обстреляла село в Харьковской области, задело столовую

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Российские войска в ночь на 4 сентября обстреляли село Шийковка в Харьковской области, обошлось без пострадавших, но есть повреждения, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Прошлой ночью, около 02:00, российские оккупанты обстреляли село Шийковка Изюмского района. Повреждено здание столовой. Без пострадавших", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

За прошедшие сутки, как сообщил глава ОВА, враг бил по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов:

  • В результате обстрелов Купянска получил ранения и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина. В городе уничтожен торговый объект.
  • В селе Чернещина Изюмского района ударом управляемой авиабомбы разрушены 2 частных домовладения.
  • Кроме того, под огнем врага находились Уды, Волчанск, Гатище, Бударки, Ольховатка и другие населенные пункты. Повреждена гражданская инфраструктура, произошли лесные пожары.

Напомним

В Харьковской области россияне сбросили управляемую авиабомбу возле школы.

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