Армия рф ночью обстреляла село в Харьковской области, задело столовую

Цитата

"Прошлой ночью, около 02:00, российские оккупанты обстреляли село Шийковка Изюмского района. Повреждено здание столовой. Без пострадавших", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

За прошедшие сутки, как сообщил глава ОВА, враг бил по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов:



В результате обстрелов Купянска получил ранения и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина. В городе уничтожен торговый объект.



В селе Чернещина Изюмского района ударом управляемой авиабомбы разрушены 2 частных домовладения.



Кроме того, под огнем врага находились Уды, Волчанск, Гатище, Бударки, Ольховатка и другие населенные пункты. Повреждена гражданская инфраструктура, произошли лесные пожары.



Напомним

В Харьковской области россияне сбросили управляемую авиабомбу возле школы.