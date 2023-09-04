Армия рф ночью обстреляла село в Харьковской области, задело столовую
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Российские войска в ночь на 4 сентября обстреляли село Шийковка в Харьковской области, обошлось без пострадавших, но есть повреждения, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
"Прошлой ночью, около 02:00, российские оккупанты обстреляли село Шийковка Изюмского района. Повреждено здание столовой. Без пострадавших", - написал Синегубов в Telegram.
Детали
За прошедшие сутки, как сообщил глава ОВА, враг бил по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов:
-
- В результате обстрелов Купянска получил ранения и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина. В городе уничтожен торговый объект.
-
- В селе Чернещина Изюмского района ударом управляемой авиабомбы разрушены 2 частных домовладения.
-
- Кроме того, под огнем врага находились Уды, Волчанск, Гатище, Бударки, Ольховатка и другие населенные пункты. Повреждена гражданская инфраструктура, произошли лесные пожары.
-
Напомним
В Харьковской области россияне сбросили управляемую авиабомбу возле школы.