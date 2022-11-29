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Армія рф майже не розгортає в Україні БТГр: британська розвідка назвала причину

Армія рф майже не розгортає в Україні БТГр: британська розвідка назвала причину

Київ • УНН

 • 1022867 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Російські війська майже припинили розгортати в Україні батальйонні тактичні групи (БТГр) через виявлені недоліки в цій концепції. Про це у Twitter повідомила розвідка міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

"За останні три місяці російські війська в Україні, ймовірно, практично припинили здійснювати розгортання у вигляді батальйонних тактичних груп (БТГр)", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, концепція БТГр відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років. Вона передбачала об'єднання батальйонів із повним набором допоміжних підрозділів, зокрема танковий, розвідувальний та – на відміну від західної практики – артилерійський.

"Кілька внутрішніх недоліків концепції БТГр було виявлено під час високої інтенсивності широкомасштабних боїв на війні в Україні. Відносно невелика кількість бойової піхоти БТГр часто виявлялася недостатньою", – повідомили в розвідці.

Британські розвідники зазначили, що децентралізоване розміщення артилерії не дало змоги росії повною мірою використати свою перевагу в кількості гармат. І лише деякі командири БТГр могли ефективно використовувати цю модель.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, у Луганській області один з підрозділів армії рф за тиждень втратив до 70% особового складу.

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