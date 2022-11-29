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Армия рф почти не разворачивает в Украине БТГр: британская разведка назвала причину

Армия рф почти не разворачивает в Украине БТГр: британская разведка назвала причину

Киев • УНН

 • 1022866 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российские войска почти перестали разворачивать в Украине батальонные тактические группы (БТГр) из-за обнаруженных недостатков в этой концепции. Об этом в Twitter сообщила разведка министерства обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

"За последние три месяца российские войска в Украине, вероятно, практически перестали осуществлять развертывание в виде батальонных тактических групп (БТГр)", – говорится в сообщении.

Как отметили, концепция БТГр играла немаловажную роль в российской военной доктрине на протяжении последних десяти лет. Она предусматривала объединение батальонов с полным набором вспомогательных подразделений, в том числе танковое, разведывательное и – в отличие от западной практики – артиллерийское.

"Несколько внутренних недостатков концепции БТГр было обнаружено во время высокой интенсивности широкомасштабных боев на войне в Украине. Относительно небольшое количество боевой пехоты БТГр часто оказывалось недостаточным", – сообщили в разведке.

Британские разведчики отметили, что децентрализованное размещение артиллерии не позволило россии в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий. И лишь немногие командиры БТГр могли эффективно использовать эту модель.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, в Луганской области одно из подразделений армии рф за неделю потеряло до 70% личного состава.

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