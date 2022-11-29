Армия рф почти не разворачивает в Украине БТГр: британская разведка назвала причину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российские войска почти перестали разворачивать в Украине батальонные тактические группы (БТГр) из-за обнаруженных недостатков в этой концепции. Об этом в Twitter сообщила разведка министерства обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
"За последние три месяца российские войска в Украине, вероятно, практически перестали осуществлять развертывание в виде батальонных тактических групп (БТГр)", – говорится в сообщении.
Как отметили, концепция БТГр играла немаловажную роль в российской военной доктрине на протяжении последних десяти лет. Она предусматривала объединение батальонов с полным набором вспомогательных подразделений, в том числе танковое, разведывательное и – в отличие от западной практики – артиллерийское.
"Несколько внутренних недостатков концепции БТГр было обнаружено во время высокой интенсивности широкомасштабных боев на войне в Украине. Относительно небольшое количество боевой пехоты БТГр часто оказывалось недостаточным", – сообщили в разведке.
Британские разведчики отметили, что децентрализованное размещение артиллерии не позволило россии в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий. И лишь немногие командиры БТГр могли эффективно использовать эту модель.
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, в Луганской области одно из подразделений армии рф за неделю потеряло до 70% личного состава.