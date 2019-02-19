Армія ОАЕ закупила військової продукції майже на 2 млрд доларів на IDEX 2019
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Збройні сили Об'єднаних Арабських Еміратів підписали контрактів на поставку озброєнь і військової техніки (ОВТ) на загальну суму 4,87 млрд дирхамів (1,8 млрд доларів) в третій день 14-ї міжнародної виставки озброєнь IDEX 2019. Про це повідомляє УНН із посиланням на організаційний комітет виставки.
“Загальна сума угод на поставку ОВТ, підписаних ВС ОАЕ в третій день IDEX 2019, склала 4,878 млрд дирхамів, при цьому на частку іноземних компаній довелося 514,8 млн дирхамів (190 млн доларів), а еміратських — 4,363 млрд дирхамів (1,61 млрд доларів)”, — поінформували в оргкомітеті.
Найбільшою угодою став контракт на поставку для ЗС ОАЕ бойових броньованих машин Arma з колісною формулою 8×8 загальною вартістю 2,428 млрд дирхамів (898 млн доларів) в інтересах Сухопутних військ. З Росією був укладений контракт вартістю 57,9 млн дирхамів (21,4 млн доларів) на поставку 100-міліметрових боєприпасів для бойових машин піхоти БМП-3 Сухопутних військ ОАЕ.
Як повідомляв УНН, Росія знищила пошкоджені при транспортуванні ракети для комплексів C-400, які були продані в Китай.