Армия ОАЭ закупила военной продукции почти на 2 млрд долларов на IDEX 2019

"Общая сумма сделок на поставку ВиВТ, подписанных ВС ОАЭ в третий день IDEX 2019, составила 4,878 млрд дирхамов, при этом на долю иностранных компаний пришлось 514,8 млн дирхамов (190 млн долларов), а эмиратских - 4,363 млрд дирхамов (1,61 млрд долларов)", - сообщили в оргкомитете.

Наибольшим соглашением стал контракт на поставку ВС ОАЭ боевых бронированных машин Arma с колесной формулой 8х8 общей стоимостью 2,428 млрд дирхамов (898 млн долларов) в интересах Сухопутных войск. С Россией был заключен контракт стоимостью 57,9 млн дирхамов (21,4 млн долларов) на поставку 100-миллиметровых боеприпасов для боевых машин пехоты БМП-3 Сухопутных войск ОАЭ.

Как сообщал УНН, Россия уничтожила повреждены при транспортировке ракеты для комплексов C-400, которые были проданы в Китай.