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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 53506 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124958 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126099 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117596 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Армия ОАЭ закупила военной продукции почти на 2 млрд долларов на IDEX 2019

Армия ОАЭ закупила военной продукции почти на 2 млрд долларов на IDEX 2019

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов подписали контрактов на поставку вооружений и военной техники (ВиВТ) на сумму 4,878 млрд дирхамов (1,8 млрд долларов) в третий день 14-й международной выставки вооружений IDEX 2019. Об этом сообщает УНН со ссылкой организационный комитет выставки.

"Общая сумма сделок на поставку ВиВТ, подписанных ВС ОАЭ в третий день IDEX 2019, составила 4,878 млрд дирхамов, при этом на долю иностранных компаний пришлось 514,8 млн дирхамов (190 млн долларов), а эмиратских - 4,363 млрд дирхамов (1,61 млрд долларов)", - сообщили в оргкомитете.

Наибольшим соглашением стал контракт на поставку ВС ОАЭ боевых бронированных машин Arma с колесной формулой 8х8 общей стоимостью 2,428 млрд дирхамов (898 млн долларов) в интересах Сухопутных войск. С Россией был заключен контракт стоимостью 57,9 млн дирхамов (21,4 млн долларов) на поставку 100-миллиметровых боеприпасов для боевых машин пехоты БМП-3 Сухопутных войск ОАЭ.

Как сообщал УНН, Россия уничтожила повреждены при транспортировке ракеты для комплексов C-400, которые были проданы в Китай.

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