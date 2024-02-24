Армія рф зазнала понад 409 000 втрат особового складу з початку вторгнення в лютому 2022 року
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останні 2 роки повномасштабного вторгнення рф в Україну російські війська втратили понад 409 000 військовослужбовців, у тому числі 770 за останню добу, а також тисячі танків, бронемашин, артилерійських систем та іншої техніки.
За 2 роки повномасштабного вторгнення росіяни втратили 409010 військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 24.02.24:
- Особовий склад: 409010 (+770).
Танки: 6534 (+8).
Броньовані бойові машини: 12425 (+15).
Артилерійські системи: 9952 (+36).
РСЗВ: 999.
Засоби ППО: 684 (+2).
Літаки: 340 (+1).
Гелікоптери: 325.
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 7659 (+31).
Крилаті ракети: 1905 (+2).
Кораблі/катери: 25.
Підводні човни: 1.
Автомобільна техніка та автоцистерни: 12988 (+28).
Спеціальна техніка: 1576 (+1).
За останню добу рф завдала 10 ракетних ударів, 93 авіаційних атак, 141 залпових обстріла24.02.24, 07:54 • 38637 переглядiв