Армія рф завдала авіаудару по селищу на Харківщині: у чоловіка та двох жінок гостра реакція на стрес
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаудару по селищу Старий Салтів у Харківській області, внаслідок чого постраждало троє цивільних осіб та пошкоджено житлові будинки.
Окупанти завдали авіаудару по селищу на Харківщині, постраждали троє людей, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.
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За даними слідства, 12 червня близько 17:00 зс рф завдали авіаудар по селищу Старий Салтів Чугуївського району.
Гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та двоє жінок 61 та 59 років.
У населеному пункті пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог завдав удар авіаційним боєприпасом.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.
"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
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