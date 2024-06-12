Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов в Харьковской области, в результате чего пострадали трое гражданских лиц и повреждены жилые дома.
Оккупанты нанесли авиаудар по поселку на Харьковщине, пострадали три человека, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.
Детали
По данным следствия, 12 июня около 17:00 вс рф нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов Чугуевского района.
Острую реакцию на стресс получили 67-летний мужчина и две женщины 61 и 59 лет.
В населенном пункте повреждены жилые дома. По предварительным данным, враг нанес удар авиационным боеприпасом.
Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных вс рф.
"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
На Харьковщине россияне строят укрепления менее чем в 3 километрах от Волчанска - DeepState12 июня 2024, 17:33 • 47385 просмотров