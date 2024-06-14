Армія РФ за добу завдала по Україні 6 ракетних та 38 авіаударів
Київ • УНН
Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Попри інтенсивний ворожий натиск, українські воїни дають ворогу жорстку та ефективну відсіч.
Упродовж доби російські війська завдали по території України 6 ракетних та 36 авіаційних ударів. Про це повідомив Генштаб в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці, передає УНН.
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Зазначається, що протягом доби противник завдавав територією України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет.
Крім того, зафіксовано 38 авіаударів з використанням 57 КАБ.
Ворог задіяв 490 дронів-камікадзе.
Разом з тим, ворог здійснив понад 3000 обстрілів за позиціями українських військ та населених пунктів із використанням різних типів зброї.
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