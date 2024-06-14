Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе, технике и поддержку с воздуха. Несмотря на интенсивный вражеский натиск, украинские воины дают врагу жесткий и эффективный отпор.
В течение суток российские войска нанесли по территории Украины 6 ракетных и 36 авиационных ударов. Об этом сообщил Генштаб в оперативной информации по состоянию на 22:00 пятницы, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в течение суток противник наносил по территории Украины шесть ракетных ударов с применением 17 ракет.
Кроме того, зафиксировано 38 авиаударов с использованием 57 КАБ.
Враг задействовал 490 дронов-камикадзе.
Вместе с тем, враг совершил более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов оружия.
Генштаб: на Покровском направлении продолжаются 11 боев14 июня 2024, 13:30 • 13814 просмотров