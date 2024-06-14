В течение суток российские войска нанесли по территории Украины 6 ракетных и 36 авиационных ударов. Об этом сообщил Генштаб в оперативной информации по состоянию на 22:00 пятницы, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в течение суток противник наносил по территории Украины шесть ракетных ударов с применением 17 ракет.

Кроме того, зафиксировано 38 авиаударов с использованием 57 КАБ.

Враг задействовал 490 дронов-камикадзе.

Вместе с тем, враг совершил более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов оружия.

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