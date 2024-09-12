Армія рф вночі вдарила по Покровську: зруйнований об’єкт критичної інфраструктури
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Покровськ, знищивши об'єкт критичної інфраструктури. За добу обстріляно 12 населених пунктів Донецької області, пошкоджено 131 цивільний об'єкт, загинуло 6 мирних жителів.
У Донецькій області у ніч на 12 вересня російські війська завдали удар по Покровську, внаслідок чого зруйнований об’єкт критичної інфраструктури. Минулої доби під ворожим вогнем перебували 12 населених пунктів. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіон.
Сьогодні, о 4:40 російські війська завдали удар по Покровську – зруйнували об’єкт критичної інфраструктури
Минулої доби, 11 вересня, росіяни обстріляли 12 населених пунктів області.
Внаслідок ворожих ударів пошкоджено 131 цивільний об’єкт - 48 житлових будинків, адмінбудівлі, лікарню, ринок, кафе, заклад освіти, стадіон, овочебазу, магазини, торговий павільйон, базу відпочинку, гаражі та автомобілі, критичну інфраструктуру.
Костянтинівка зазнала шістьох обстрілів: росіяни скинули на місто три авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК, обстріляли місто з РСЗВ "Смерч" та артилерії. Троє цивільних осіб загинули, ще п’ять зазнали поранень. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 19 приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, магазин, торговий павільйон, автотранспорт.
- По Костянтинополю окупанти вдарили з РСЗВ «Торнадо-С» - вбили двох мирних жителів і п’ятьох поранили, пошкодили 7 приватних осель, адмінбудівлю, кафе, крамницю, автомобілі.
- У Зоряному внаслідок ворожого артобстрілу загинула цивільна особа.
- На Добропілля росія спрямувала 8 ракет із ЩРК «С-300» - травмовано людину, руйнувань зазнали 10 приватних будинків, заклад освіти, стадіон, адмінбудівля, овочебаза, 15 гаражів та автомобілі.
- Один поранений у Гірнику та один – в Єлизаветівці, пошкоджено приватні оселі.
- Мирноград ворог обстріляв трьома ракетами із ЗРК «С-300» - пошкоджено 5 приватних осель, лікарню, магазин, ринок, гаражі.
росіяни вбили 6 жителів Донеччини за добу, 13 поранено12.09.24, 08:55 • 16964 перегляди