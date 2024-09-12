Армия рф ночью ударила по Покровску: разрушен объект критической инфраструктуры

В Донецкой области в ночь на 12 сентября российские войска нанесли удар по Покровску, в результате чего разрушен объект критической инфраструктуры. За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 12 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Сегодня, в 4:40 российские войска нанесли удар по Покровску - разрушили объект критической инфраструктуры - рассказали правоохранители.

За прошедшие сутки, 11 сентября, россияне обстреляли 12 населенных пунктов области.

В результате вражеских ударов поврежден 131 гражданский объект - 48 жилых домов, админздания, больница, рынок, кафе, учебное заведение, стадион, овощебаза, магазины, торговый павильон, база отдыха, гаражи и автомобили, критическая инфраструктура.

Константиновка подверглась шести обстрелам: россияне сбросили на город три авиабомбы «ФАБ-250» с модулем УМПК, обстреляли город из РСЗО «Смерч» и артиллерии. Трое гражданских лиц погибли, еще пять получили ранения. Повреждены 2 многоквартирных и 19 частных домов, объект критической инфраструктуры, магазин, торговый павильон, автотранспорт.

По Константинополю оккупанты ударили из РСЗО «Торнадо-С» - убили двух мирных жителей и пятерых ранили, повредили 7 частных домов, админздание, кафе, магазин, автомобили.

В Звездном в результате вражеского артобстрела погиб гражданский человек.

На Доброполье россия направила 8 ракет из ЩРК «С-300» - травмирован человек, разрушениям подверглись 10 частных домов, учебное заведение, стадион, админздание, овощебаза, 15 гаражей и автомобили.

Один раненый в Горняке и один - в Елизаветовке, повреждены частные дома.

Мирноград враг обстрелял тремя ракетами из ЗРК «С-300» - повреждены 5 частных домов, больница, магазин, рынок, гаражи.

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