Армия рф ночью ударила по Покровску: разрушен объект критической инфраструктуры

Армия рф ночью ударила по Покровску: разрушен объект критической инфраструктуры

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 08:33  •  5138 просмотра

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Ночью российские войска атаковали Покровск, уничтожив объект критической инфраструктуры. За сутки обстреляно 12 населенных пунктов Донецкой области, поврежден 131 гражданский объект, погибло 6 мирных жителей.

В Донецкой области в ночь на 12 сентября российские войска нанесли удар по Покровску, в результате чего разрушен объект критической инфраструктуры. За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 12 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Сегодня, в 4:40 российские войска нанесли удар по Покровску - разрушили объект критической инфраструктуры

- рассказали правоохранители.

За прошедшие сутки, 11 сентября, россияне обстреляли 12 населенных пунктов области.

В результате вражеских ударов поврежден 131 гражданский объект - 48 жилых домов, админздания, больница, рынок, кафе, учебное заведение, стадион, овощебаза, магазины, торговый павильон, база отдыха, гаражи и автомобили, критическая инфраструктура.

Константиновка подверглась шести обстрелам: россияне сбросили на город три авиабомбы «ФАБ-250» с модулем УМПК, обстреляли город из РСЗО «Смерч» и артиллерии. Трое гражданских лиц погибли, еще пять получили ранения. Повреждены 2 многоквартирных и 19 частных домов, объект критической инфраструктуры, магазин, торговый павильон, автотранспорт.

  • По Константинополю оккупанты ударили из РСЗО «Торнадо-С» - убили двух мирных жителей и пятерых ранили, повредили 7 частных домов, админздание, кафе, магазин, автомобили.
  • В Звездном в результате вражеского артобстрела погиб гражданский человек.
  • На Доброполье россия направила 8 ракет из ЩРК «С-300» - травмирован человек, разрушениям подверглись 10 частных домов, учебное заведение, стадион, админздание, овощебаза, 15 гаражей и автомобили.
  • Один раненый в Горняке и один - в Елизаветовке, повреждены частные дома.
  • Мирноград враг обстрелял тремя ракетами из ЗРК «С-300» - повреждены 5 частных домов, больница, магазин, рынок, гаражи.

росіяни вбили 6 жителів Донеччини за добу, 13 поранено12 сентября 2024, 05:55 • 13928 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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