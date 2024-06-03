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Армія рф вдарила по Сумщині з мінометів, артилерії та дрона: 21 вибух

Київ • УНН

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Російські війська з ночі здійснили 3 удари з різних видів зброї по Сумській області, зафіксовано 21 вибух.

Російські війська з ночі здійснили 3 удари з різних видів зброї по Сумській області, зафіксовано 21 вибух, повідомили у Сумській ОВА у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Уночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух", - повідомили в ОВА у Telegram.

Як вказано, обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська громади:

  • Хотінська громада: ворог бив з мінометів (17 вибухів). 
  • Краснопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи) та скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (1 вибух).

У Сумській області зона евакуації розширилася до 10 км через російські обстріли - голова ОВА31.05.24, 14:44 • 23981 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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