Армія рф поцілила по житлових будинках на Миколаївщині, постраждалих немає

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Київ • УНН

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Російські війська атакували дві громади Миколаївської області України, завдавши матеріальних збитків, але обійшлося без жертв, повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації.

Російські війська минулої доби обстріляли дві громади у Миколаївській області, є пошкодження житлових будинків, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Учора, 23 січня, о 14:07 внаслідок ворожого обстрілу села Солончаки Куцурубської громади було пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає

- написав Кім у Telegram.

З його слів, удень, 23 січня, о 15:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також учора о 17:10 ворог завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії між селами Куцурубської громади.

Постраждалих в обох випадках також немає, зазначив він.

росіяни вдарили по трьох громадах Миколаївщини: є поранений23.01.24, 09:04 • 27620 переглядiв

Юлія Шрамко

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