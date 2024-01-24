Армія рф поцілила по житлових будинках на Миколаївщині, постраждалих немає
Київ • УНН
Російські війська атакували дві громади Миколаївської області України, завдавши матеріальних збитків, але обійшлося без жертв, повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації.
Російські війська минулої доби обстріляли дві громади у Миколаївській області, є пошкодження житлових будинків, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Учора, 23 січня, о 14:07 внаслідок ворожого обстрілу села Солончаки Куцурубської громади було пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає
З його слів, удень, 23 січня, о 15:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також учора о 17:10 ворог завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії між селами Куцурубської громади.
Постраждалих в обох випадках також немає, зазначив він.
росіяни вдарили по трьох громадах Миколаївщини: є поранений23.01.24, 09:04 • 27620 переглядiв