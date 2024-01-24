Армія рф поцілила по житлових будинках на Миколаївщині, постраждалих немає

Російські війська минулої доби обстріляли дві громади у Миколаївській області, є пошкодження житлових будинків, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Учора, 23 січня, о 14:07 внаслідок ворожого обстрілу села Солончаки Куцурубської громади було пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає - написав Кім у Telegram.

З його слів, удень, 23 січня, о 15:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також учора о 17:10 ворог завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії між селами Куцурубської громади.

Постраждалих в обох випадках також немає, зазначив він.

росіяни вдарили по трьох громадах Миколаївщини: є поранений